Tarihi etkinlikle zamanda yolculuk yapıyorlar

Her yıl düzenlenen Uluslararası Visegrad Saray Oyunları isimli etkinlik adeta zamanda yolculuk yaptırıyor.

Sozcu.com.tr

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Macaristan’ın Visegrad kenti, her yıl Temmuz ayının ikinci haftasına Ortaçağ’ı yeniden yaşatıyor. Kentte düzenlenen Uluslararası Visegrad Saray Oyunları, ülkenin en büyük ortaçağ festivali.

Festival her yıl, Macarların yanı sıra aralarında İtalya, Polonya, Slovenya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan’ın da yer aldığı ülkelerden binden fazla kostümlü katılımcıyı ağırlıyor.



Zırhlı şövalyeler, müzisyenler, sanatçılar, dansçılar ve okçuların da aralarında bulunduğu Ortaçağ temsilcileri, üç gün boyunca halkı tarihin bu döneminin atmosferine sokuyor.

İlk kez 1984 yılında organize edilen Visegrad Saray Oyunları, o tarihten bu yana aralıksız olarak her yıl yapılıyor.

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