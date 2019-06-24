Tarihi ve efsaneleriyle Güneydoğu Anadolu’nun cazibe merkezi Balıklıgöl

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl, hem görselliği hem de efsanelerle bezeli tarihiyle kent turizminin en gözde mekanı konumunda.

Halil-ür Rahman Gölü’nün hemen güneyinde, Urfa Kalesi’nin önünde yer alan Balıklıgöl, 150 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip. Gölün derinliği ise 3-5 metre civarında.

Gölü cazip kılan unsurlardan biri de içinde bulunan ve efsanelere konu olan sazan türü balıklar.

Bu balıklara halk tarafından saygı gösterilir ve asla yenilmez.

Rivayetlere göre, Hz İbrahim ateşe atıldıktan sonra, Nemrut’un kızı Zeliha da Hz. İbrahim’i çok sevdiğinden ve ona inandığından ateşe atılmasına dayanamaz, o da kendisini ateşe atar.

Zeliha’nın düştüğü yer de bir göle dönüşür. Ateş su, odunlar ise balık olur.

Bu mucizenin gerçekleştiği mekânın Balıklıgöl ve çevresi olduğuna inanılır.

Dini bayramlar ile Kandil geceleri, Balıklıgöl’ün en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığı günler oluyor.

Gölü çevreleyen eserler de oldukça eski geçmişe sahip.

Asırlık çınar ağaçlarının gölgelediği, göl kenarını bir dantel gibi süsleyen Rızvaniye Camii, bir Osmanlı eseri; gölün güneydoğu ucundaki Halil İbrahim Camii ise bir Eyyubi eseri.

Bu caminin bitişiğindeki dergâh ise bir zamanlar, Mandylion'un -Hz. İsa'nın yüzünü sildiği mendil üzerinde mucizevi bir şekilde oluşan tasvirin- yüzyıllarca saklandığı Meryem Kilisesi'nin olduğu yer.