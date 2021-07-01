Torunları büyüttüler, karavanla Türkiye turuna çıktılar

Muğla'da yaşayan ve corona virüsü tedbirleri kapsamında kısıtlamaların gevşetilmesiyle Varlı çifti, kendileri gibi karavancı arkadaşlarıyla Türkiye turuna çıktı.

4 ay sürmesi planlanan karavanla Türkiye turunda ilk olarak Karadeniz'e giden Varlı çift, Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Yumurtacı Göleti'nde kamp yaptı.

Çalışırken hayalini kurduklarını fakat bu torunları nedeniyle bu hayallerini bir süre daha ertelemek zorunda kalan Varlı çifti, torunlarını da büyüttükten sonra Türkiye’yi gezmeye başladı.

Gezdikleri yerlerin tarihi ve doğal güzelliklerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan çiftin amacı, Türkiye turunu tamamlayıp, pandemi sonrası sınırların açılmasıyla yurt dışı turuna çıkmak.

“BURAYI ÇOK BEĞENDİK”

Fethiye’den Kastamonu'ya gittiklerini söyleyen Kadriye Varlı, “6 yıldır karavancıyız. Doğasever üç arkadaş, Batı Karadeniz turuna çıktık. Batı Karadeniz'in yaylaları, doğa güzellikleri, tahmin edemeyeceğimiz kadar güzellikleriyle karşılaştık. Şu anda Daday Yumurtacı Göleti'nin etrafındayız. Buraları çok beğendik, çok güzel. Kastamonu'nun bütün ilçelerini dolaşacağız” dedi.

“DOĞAYLA YAŞAMA ZAMANI”

Emekli öğretmen olduğunu belirten Kadriye Varlı, “Çalışırken torunlarımı ve çocuklarımı çok rahat büyütemedim. Emekli olduktan sonra iki torunumu da büyüttüm, okula başlattım. Hayatımın üçüncü kısmını doğada yaşamak için ayırdım. Birinci dönem hayatımızın meslek dönemi, ikinci dönem torunları büyütme zamanı, üçüncü zaman da emeklilikle doğayla baş başa yaşama zamanı. Bizle de şu an o aşamadayız” diye konuştu.

“UZUN ZAMANDIR BUNUN HAYALİNİ KURUYORDUK”

Uzun zamandır karavan hayali kurduğunu söyleyen Nadir Varlı ise, “Torunlardan ötürü bir türlü cesaret edemedik. Bu işe biz de 60 yaşından sonra başladık. Çok da güzel bir olay, herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

“4 AY GEZECEĞİZ”

Karavancılığın özgürlük olduğunu anlatan Nadir Varlı, sözlerini şöyle tamamladı. “Pandemiden de kaçıyoruz. Kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Kendi ülkemizin güzelliklerini önce görelim diyoruz, sonra da yurt dışını gezmeyi hedefliyoruz. Kastamonu’dan sonra Doğu bölgesini gezeceğiz. Oradan Güneydoğu bölgesine geçeceğiz. Oradan Akdeniz’e ineceğiz. 4 ay boyunca bu şekilde bir gezimiz olacak.” (İHA)

