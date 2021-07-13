Tüm kasaba aynı apartmanda yaşıyor

Paylaşımı ile Whittier’in TikTok’ta trend olduğunu fark ettikten sonra Jenessa, son yedi yıldır evi olarak adlandırdığı binanın bir turunu da yayınladı. Video 14 milyondan fazla görüntüleme aldı.

USA TODAY’e verdiği demeçte; “Videoyu, kimsenin umurunda olmaz diye düşünerek yaptım” diyen Lorenz, ertesi gün videonun milyonlarca kez izlendiğini görünce şoke olduğunu söylüyor. Lorenz, pek çok TikTok kullanıcısının bir kasabanın tek bir çatı altında nasıl hayatta kaldığını merak ettiğini belirtti.

Tren servisi Whittier’deki arazinin çoğuna sahip olduğu için sakinlerin mülk satın alması veya inşa etmesi için çok az yer bırakılmış. Bu nedenle, otel benzeri 14 katlı bir kompleks yapılıyor. Binanın inşaatı, Whittier’in ABD ordusu için stratejik ve lojistik bir karakol haline geldiği II. Dünya Savaşı sırasında başlamış.

60 ÖĞRENCİLİ OKUL

Bina, bugün de kent sakinlerini ağırlamaya devam ediyor. Aynı zamanda insanların ihtiyaçları için tek durak noktası olarak da hizmet ediyor. Zemin katta bir market, postane ve polis karakolu, üçüncü katta ise bir klinik bulunuyor. Öğrenciler kısa bir yürüyüşten sonra okula ulaşabiliyorlar. Okulun web sitesine göre, bu öğretim yılında kayıtlı 60 öğrenci ve Lorenz dışında sadece bir tane daha mezun olan son sınıf öğrencisi var.

Kasabaya erişim zor; tekneyle veya tek yönlü bir tünel kullanılarak gidilebiliyor. Lorenz, seyahat yönünün her 30 dakikada bir değiştiğini ve sakinlerin tıbbi randevularını ve gezi planlarını bu programa göre yapmaları gerektiğini söyledi. Tünel sabah 7’de açılıyor ve akşam 10’da kapanıyor.

Soğuk Savaş döneminde inşa edilen The Begich Towers adlı bina 200’den fazla sakini barındırıyor.