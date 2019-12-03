Tunus’un kutsal kenti Kayravan

Tunus'un UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kayravan kenti, müslümanlığın kutsal kentlerinden biri olarak kabul ediliyor.

7. yüzyılda İslam topraklarına katılan Kayravan’da, Arap General Ukbe bin Nafi, Kayravan ordugah şehrini kurduktan sonra 670’te burada bir de cami inşa ettirmiş.

Yaklaşık 1400 yıllık geçmişe sahip olan Okba Camii, Kuzey Afrika’nın ilk camisi olma özelliğine sahip.

Oldukça geniş bir avlusu olan cami minaresiz olarak yapılmış.

Camiye minaresi yapımından 150 yıl sonra ilave edilmiş.

Bu minare aynı zamanda dünyanın en eski minareleri arasında yer alıyor.

Birçok müdahale geçiren cami 726’da Halife I. Hişam’ın yaptırdığı yeniliklerle aşağı yukarı bugünkü plan özelliklerini kazanmış.

Şehrin günümüzdeki nüfusu ise 150 bin civarında.

Başkent Tunus’un 156 km güneyindeki kent, ziyaretçilere kutsal ve dingin bir atmosfer sunuyor.

Beyaz badanalı, mavi kapı ve pencereli evleri, daracık sokakları, halı, seramik, deri işçiliğiyle üretilmiş hediyelik eşya satıcıları ile otantik bir Afrika kenti olan Kayravan, farklı coğrafyalara keşif yolculuğu yapmak isteyenler için iyi bir alternatif.