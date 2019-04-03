Türkiye’nin batıdaki en uç noktası Babakale

Kale ve içindeki caminin kitabelerinde, Babakale’nin 1723-26 yıllarında Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa tarafından inşa ettirildiği yazılı.
Kale, korsanlara karşı inşa edilmiş.
Adını ise, daha önce deniz yolculuğu sırasında yaşamını yitirip buraya gömülen Bektaşi Sultan Baba’dan alıyor.
Sultan Baba’nın mezarının bulunduğu yer Baba Burnu olarak anıldığında, kaleye de Babakale ismi veriliyor.
Kale içinde camiinin yanısıra hamam ve çeşmeler; dışında ise halen ayakta olan Ulucami, çifte hamam ve çeşmeler, bölgenin asırlardır ayakta duran yapıları.
Kalenin etrafındaki köyde, Babakale’nin ünlü el yapımı bıçaklarını yapan ustalar, asırlık geleneği devam ettiriyor.
Ege’nin temiz kıyılarına kurulu Babakale’de, balıkçıların ağlarından çıkan taze balıkların enfes lezzetini şirin lokantalarda tadabilirsiniz.
Babakale’nin etrafı kekiklerle kaplı tepeleri, mutfağında kendini hissettiriyor.
Etinden sütüne hayvansal ürünler kekik nedeniyle Babakale’de doyumsuz bir tad sunuyor.