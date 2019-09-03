Z kuşağının yaşamak istediği 10 şehir

Her kuşak arası şüphesiz farklılıklarla dolu, ancak hızlı değişen teknolojinin içine doğmuş olan Z kuşağı, bireysel tavırları ve realist karakterleriyle hayata en farklı bakan kuşak olarak dikkat çekiyor. Aşağı yukarı 1996 – 2012 arası dünyaya gelmiş olan bu kuşağın çoğunluğu bu sene itibariyle üniversiteden mezun olmaya hazırlanırken, tüm dünya iş hayatına karışacak bu yeni nesil bireylerin etkilerini heyecanla beklemekte. iGeneration olarak da adlandırılan kuşak teknolojiye doğan ilk kuşak olarak, eski kuşaklara yol gösterici role sahip. Teknolojiye ek olarak, dünyanın içinde bulunduğu iklim değişimi, yapay zeka dolayısıyla artan işsizlik gibi olumsuz ve belirsiz durumla baş etmek zorunda olan Z kuşağı, belki de pek çok kuşağa göre daha fazla sorunla karşı karşıya. Doğaya saygılı ve cinsiyet ayrımı yapmayan bu gençler daha özgür ve istekleriyle hemen ayırt ediliyorlar.

Peki Z kuşağının bu ihtiyaçları nerede karşılanıyor? Berlin bazlı, 200'den fazla şehirde uzun dönem eşyalı ev kiralama sitesi olan Nestpick.com, Z kuşağının yaşamak istediği şehirlere dair kapsamlı bir araştırma yapmış. 110 şehrin yer aldığı listede şehirler, Z jenerasyonunun önem verdiği günlük hayata entegre edilmiş e-devlet gibi dijital hizmetler, teknoloji ve e-bankacılık gibi kolaylıkların yanı sıra etkinlik çeşitliliği, sosyal eşitlik, çok ulusluluk ve sosyal sorumluluk bilinci gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. İlk 10 içinde Kuzey Amerika'dan 5 şehir yer alırken Almanya'dan ise 2 şehir bulunuyor. İstanbul ne yazık ki 110 şehir bulunan listede 104. sırada.

1- Londra

Z kuşağının yaşamayı en arzuladığı şehir Brexit'e rağmen Londra. Kaliteli eğitim ve iş imkanlarından sonra şehri en cazip kılan ise sosyal yaşamdaki çeşitlilik. Festivallerden müzikallere kadar sayısız etkinliğin düzenlendiği Londra, bu jenerasyonun en sevdiği alanları barındıran bir şehir.

2- Stockholm



Listenin ikinci sırasındaki İskandinav şehri Stockholm, dijital ödeme sistemleri ve bankacılıkla ön planda. Çevre kirliliğine karşı alınan önlemler konusunda da Z kuşağının kalbini kazanmayı başarmış olan şehirde, protesto etme hakkının da üst düzeyde olması önemli bir faktör. Stockholm'ü ikinci sıraya taşıyan etkileyici ek faktörler ise cinsiyet eşitliği ve LGBT'ye verilen destek.

3- Los Angeles

Amerika'nın Batı kıyısındaki en yüksek puanlı şehir olan Los Angeles, kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Z kuşağına en kaliteli eğitimi sunan şehirlerden biri olan LA, tıpkı Londra gibi sosyal aktivite çeşitliliği sayesinde listenin tepelerine tırmanmış. Şehrin gençler arasında oldukça popüler olan e-spor konusunda da bir hayli gelişmiş olması cazibeyi arttırıyor.

4- Toronto

Devletin dijitalleşmesi ve sosyal çeşitlilik Toronto'yu Z kuşağının gözünde en yaşanabilir yapan nedenler arasında. Kanada'nın misafirperver yapısı, protesto hakkı ve eşitlik gibi kavramlar da ön planda.

5- New York

Listede 5.sırada olan New York, NYU ve Columbia gibi önde gelen üniversitelerin yanı sıra alternatif dallarda eğitim veren sanat okulları ile sunduğu iyi ve kapsamlı eğitimle dikkat çekiyor. Broadway başta olmak üzere sayısız konser ve etkinlik seçeneği de önceki şehirler gibi sıralamayı etkileyen faktörlerden.

6- Berlin

Psikolojik yardım konusunda vatandaşlarına en çok yardım eden şehirlerden biri olan Berlin, Z kuşağının beklentilerini karşılayabilen niteliklere sahip. Diğer şehirlere göre nispeten daha ucuz olan şehir, buna rağmen sunduğu kaliteli yaşam ile ön planda.

7- Münih



Almanya'dan ilk 10'a giren ikinci şehir ise Münih. Dijitalleşme, güvenlik ve eğitim konusunda yüksek puanlar alan şehirde sosyal yaşam çeşitliliğinin az olması bile sıralamada yukarıda bulunmasına engel olmuyor. Çevresel duyarlılık ve politik özgürlük de önemli faktörler arasında.

8- San Francisco

Teknoloji denince akla ilk gelen şehirlerden olan San Francisco'yu teknolojiden 1 dakika ayrı kalamayan gençlerin yaşamak istediği şehir sıralamasında üstlerde görmek şaşırtıcı olmasa gerek. Girişimciliğe teşvik eden ve yapay zeka gibi ilgi çekici teknolojik gelişmelerin merkezi olan San Francisco, önemli bir şehir olarak radar altında.

9- Amsterdam

Dijital mobilite ve paylaşım ekonomisinde gelişmiş olan Amsterdam, tabii ki LGBT eşitliliğiyle de tercih edilmekte. Şehrin elverişli ve gelişmiş sağlık olanakları da Z kuşağının gözünden kaçmamış. Tıpkı San Francisco gibi Amsterdam da yenilikçilik ve girişimcilik imkanlarıyla ilgili kriterlerden yüksek puan almayı başarmış.

10- Vancouver

Doğaya önem veren, eşitliği ve özgürlüğü savunan ülkenin genel felsefesi, Toronto'nun peşinden Vancouver'ı da ilk 10'a sokmayı başarmış. Eğitim kalitesi, etkinlik çeşitliliği gibi faktörler şehrin sevilmesinde büyük rol oynuyor.

Kaynak: OGGUSTO