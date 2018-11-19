Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Zinciriye Medresesi yüzyıllardır tüm ihtişamıyla ayakta
Zinciriye Medresesi yüzyıllardır tüm ihtişamıyla ayakta
Mardin’de hüküm süren son Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa bin Muzaffer Davud bin El Melik Salih tarafından 1385 yılında yaptırılan Sultan İsa Medresesi hala tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Seyahat 19 Kasım 2018 - 12:06

İlk defa Mardin'de görülen Timur ve ordusu ile savaşmış olan Melik Necmeddin İsa bir süre bu medresede hapsedilmişti.

z1Halk arasında Zinciriye Medresesi diye de anılan Sultan İsa Medresesi, doğu ve batı uçlarındaki dilimli kubbeleri ve doğu tarafına rastlayan yüksek anıtsal portali ile çok uzaklardan bile dikkati çekiyor.

z2Dikdörtgen ve geniş bir alanı kaplamakta olan yapı, iki kat üzerinde avlu, cami, türbe ve çeşitli ek mekânlardan meydana geliyor. Portalden girince yıldız tonozla örtülü bir bölüme çıkılıyor. Batısında ise cami ile birlikte avluya açılan bir koridor yer alıyor.

z3Koridorun güneyindeki cami mekânının ortasında mukarnaslı tromplu bir kubbe bulunuyor. Medresede; mihrabın etrafı kakma motiflerle işlenmiş, minberi de kesme taştan yapılmış. Avlunun batısındaki eyvandan ise türbe olduğu anlaşılan ve kubbe ile örtülü mekâna geçiliyor.

z4Zinciriye Medresesi’nin üst katı daha çok küçük oda mekânlarından oluşuyor. Bu odalar, bir zamanlar medresede okuyan kişilerin odacıklarıydı.

z5Medresenin mimarisindeki bir diğer önemli özellik ise ses sistemi. Mimari özelliği sayesinde hoparlör olmadan bütün medrese içi ve avlusunda duyulacak şekilde ezan okunabiliyor.

z6Aynı zamanda medreseye zamanında Nevşehir Kapadokya'dan getirilen taşlar sayesinde medresenin aydınlatması sağlanıyor.

z7Çok az sayıda ve mescidin tam ortasında bulunan taşlara az miktarda ışık tutulduğunda parlıyor ve içeriyi aydınlatıyor. Ve çatlamış olan taşlar hiçbir şekilde ışığı dışarıya geçirmiyor.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler