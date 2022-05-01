19 yaşındaki Kızılderili aktivist model, kökenini korumak istiyor

Son yılların aranılan modeli Quannah Chasinghorse aynı zamanda Kızılderili bir aktivist ve toprak koruyucusu. Kendi kurallarını koyarak çalışan model "Benimle çalışmak istiyorsan, benimle tamamen çalışmak zorundasın" mottosuyla hareket ediyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

19 yaşındaki Kızılderili model Quannah Chasinghorse, CNN için ele aldığı yazısında kimliğini, kökenini ve görüşlerini ortaya koyarak yerelliğini korumak istediğini anlattı.

Chasinghorse’un yazısından satır başları şu şekilde…

“Gençliğimden beri modayla iç içe olmama rağmen, ileride model olabileceğimi hiç düşünmemiştim. ABD’deki Hän Gwich ve Sičangu/Oglala Lakota kabilelerinin gururlu bir üyesiyim ama çoğu yerli genç gibi ben de pop kültüründe temsil edilmeden büyüdüm. Kendimi güvende hissetmiyordum, hatta göründüğüm gibi bile değildim.”

“Her zaman halkımı en iyi şekilde temsil etmek istedim ve şimdi dergi kapaklarında ve podyumlarda yer alarak bunu yapabildiğim için şanslıyım. Başkalarının güzelliğe bakış açısını değiştirebilecek biri olmak önemli çünkü bana benzeyen ve kendini yabancı hisseden bir sürü kız tanıyorum.”

“Her kesimden insanın giderek daha fazla temsil edildiği moda endüstrisinde daha büyük bir değişimin parçası olmak gerçekten çok güzel. Ama benim kuralım, eğer benimle çalışmak istiyorsan, tamamen benimle çalışmak zorundasın. Saçımı kesmeyeceğim veya rengini değiştirmeyeceğim veya yüzümdeki dövmeleri örtmeyeceğim çünkü bunlar Kızılderili biri olarak kimliğimin bir parçası.”

“Halkım her zaman görünmez hissetti ve bu tür bir görünürlüğe sahip olmak çok anlamlı. Yerli toplulukların katlandığı ve kaybettiği her şeye rağmen hala buradayız ve kim olduğumuzla gurur duyuyoruz.”

“Annem bana çok küçük yaşlardan itibaren birbirimize, topluluğumuza ve toprağa bağlılığımızı öğretti. Yerli insanlar olarak kendimizi doğadan ayrı veya doğadan daha önemli görmüyoruz. Toprağa bağlı olarak büyüdüğünüzde, onu savunmak istemeniz doğaldır, çünkü o sizin bir parçanızdır.”

“Bu öğretiler sayesinde yer aldığım yolda yürümeyi seçiyorum ve bugün, iklim adaleti, kutsal toprakları ve suları koruma, yerli egemenliği de dahil olmak üzere Kızılderililere dair birçok konuda farkındalık yayarak elimden gelenin en iyisini yapmaya ve üzerime düşeni yapmaya devam ediyorum.”

1,74 cm boyundaki Chasinghorse, ünlü modacıların defilelerinde yer almasının yanı sıra; Vogue, Elle gibi dünyaca ünlü dergilere de kapak kızı oldu.

İlginizi Çekebilir Ünlü model Hailey Baldwin hastalık sürecini samimiyetle anlattı

İlginizi Çekebilir 78 yaşındaki süper modelin üstsüz pozları dikkat çekti