2019 Fashion Awards (Moda Ödülleri) adayları açıklandı

Moda dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan olan 2019 İngiliz Moda Ödülleri adayları açıklandı. Ödül alacağı belli olan tek kişi ise Naomi Campbell oldu. Ünlü model Yılın Moda İkonu Ödülü'nü alacak...

Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan İngiliz Moda Ödülleri / Fashion Awards 2 Aralık’ta Royal Albert Hall’da gerçekleşecek. The British Fashion Council tarafından düzenlenen Fashion Awards bu yıl birbirinden ünlü isimleri aynı dalda yarıştıracak.

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell ise Yılın Moda İkonu Ödülü’nü alacak… Birbirinden iddialı isimlerin yarışacağı gecede, ödül alacaklar kadar, kırmızı halı görünümleri de merak ediliyor. İşte Fashion Awards 2019 adayları

YILIN AKSESUAR TASARIMCISI

Alessandro Michele / Gucci

Daniel Lee / Bottega Veneta

Jonathan Anderson / Loewe

Kim Jones / Dior Men

Simon Porte Jacquemus / Jacquemus

YILIN MARKASI

Bottega Veneta

Gucci

Jacquemus

Loewe

Prada



YILIN İNGİLİZ ERKEK GİYİM TASARIMCISI

Craig Green / Craig Green

Grace Wales Bonner / Wales Bonner

Kim Jones / Dior Men

Martine Rose / Martine Rose

Riccardo Tisci / Burberry

YILIN İNGİLİZ KADIN GİYİM TASARIMCISI

Daniel Lee / Bottega Veneta

John Galliano / Maison Margiela

Jonathan Anderson / JW Anderson and Loewe

Richard Quinn / Richard Quinn

Simone Rocha / Simone Rocha

İNGİLİZ ERKEK GİYİM YETENEĞİ

Ben Cottrell ve Matthew Dainty / Cottweiler

Bethany Williams / Bethany Williams

Kiko Kostadinov / Kiko Kostadinov

Phoebe English / Phoebe English

Sofia Prantera / Aries

İNGİLİZ KADIN GİYİM YETENEĞİ

Laura ve Deanna Fanning / Kiko Kostadinov

Matty Bovan / Matty Bovan

Phoebe English / Phoebe English

Rejina Pyo / Rejina Pyo

Rosh Mahtani / Alighieri

SEKTÖR LİDERİ

Alexandre Arnault / Rimowa

José Neves / Farfetch

Marco Bizzarri / Gucci

Marco Gobbetti / Burberry

Remo Ruffini / Moncler

YILIN TASARIMCISI

Alessandro Michele / Gucci

Daniel Lee / Bottega Veneta

Jonathan Anderson / JW Anderson and Loewe

Kim Jones / Dior Men

Miuccia Prada / Prada

YILIN MODELİ

Adesuwa Aighewi

Adut Akech

Adwoa Aboah

Kaia Gerber

Winnie Harlow

URBAN LÜKS

Alyx

Fenty

Marine Serre

Martine Rose

Moncler Genius