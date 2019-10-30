2019 Fashion Awards (Moda Ödülleri) adayları açıklandı

Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan İngiliz Moda Ödülleri / Fashion Awards 2 Aralık’ta Royal Albert Hall’da gerçekleşecek. The British Fashion Council tarafından düzenlenen Fashion Awards bu yıl birbirinden ünlü isimleri aynı dalda yarıştıracak.
Dünyaca ünlü model Naomi Campbell ise Yılın Moda İkonu Ödülü’nü alacak… Birbirinden iddialı isimlerin yarışacağı gecede, ödül alacaklar kadar, kırmızı halı görünümleri de merak ediliyor. İşte Fashion Awards 2019 adayları
YILIN AKSESUAR TASARIMCISI
Alessandro Michele / Gucci
Daniel Lee / Bottega Veneta
Jonathan Anderson / Loewe
Kim Jones / Dior Men
Simon Porte Jacquemus / Jacquemus
YILIN MARKASI
Bottega Veneta
Gucci
Jacquemus
Loewe
Prada
YILIN İNGİLİZ ERKEK GİYİM TASARIMCISI
Craig Green / Craig Green
Grace Wales Bonner / Wales Bonner
Kim Jones / Dior Men
Martine Rose / Martine Rose
Riccardo Tisci / Burberry
YILIN İNGİLİZ KADIN GİYİM TASARIMCISI
Daniel Lee / Bottega Veneta
John Galliano / Maison Margiela
Jonathan Anderson / JW Anderson and Loewe
Richard Quinn / Richard Quinn
Simone Rocha / Simone Rocha
İNGİLİZ ERKEK GİYİM YETENEĞİ
Ben Cottrell ve Matthew Dainty / Cottweiler
Bethany Williams / Bethany Williams
Kiko Kostadinov / Kiko Kostadinov
Phoebe English / Phoebe English
Sofia Prantera / Aries
İNGİLİZ KADIN GİYİM YETENEĞİ
Laura ve Deanna Fanning / Kiko Kostadinov
Matty Bovan / Matty Bovan
Phoebe English / Phoebe English
Rejina Pyo / Rejina Pyo
Rosh Mahtani / Alighieri
SEKTÖR LİDERİ
Alexandre Arnault / Rimowa
José Neves / Farfetch
Marco Bizzarri / Gucci
Marco Gobbetti / Burberry
Remo Ruffini / Moncler
YILIN TASARIMCISI
Alessandro Michele / Gucci
Daniel Lee / Bottega Veneta
Jonathan Anderson / JW Anderson and Loewe
Kim Jones / Dior Men
Miuccia Prada / Prada
YILIN MODELİ
Adesuwa Aighewi
Adut Akech
Adwoa Aboah
Kaia Gerber
Winnie Harlow
URBAN LÜKS
Alyx
Fenty
Marine Serre
Martine Rose
Moncler Genius