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2019 Fashion Awards (Moda Ödülleri) adayları açıklandı
2019 Fashion Awards (Moda Ödülleri) adayları açıklandı
Moda dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan olan 2019 İngiliz Moda Ödülleri adayları açıklandı. Ödül alacağı belli olan tek kişi ise Naomi Campbell oldu. Ünlü model Yılın Moda İkonu Ödülü'nü alacak...
Moda 30 Ekim 2019 - 14:54

Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan İngiliz Moda Ödülleri / Fashion Awards 2 Aralık’ta Royal Albert Hall’da gerçekleşecek. The British Fashion Council tarafından düzenlenen Fashion Awards bu yıl birbirinden ünlü isimleri aynı dalda yarıştıracak.
Dünyaca ünlü model Naomi Campbell ise Yılın Moda İkonu Ödülü’nü alacak… Birbirinden iddialı isimlerin yarışacağı gecede, ödül alacaklar kadar, kırmızı halı görünümleri de merak ediliyor. İşte Fashion Awards 2019 adayları

YILIN AKSESUAR TASARIMCISI

Alessandro Michele / Gucci
Daniel Lee / Bottega Veneta
Jonathan Anderson / Loewe
Kim Jones / Dior Men
Simon Porte Jacquemus / Jacquemus

Naomi Campbell

YILIN MARKASI

Bottega Veneta
Gucci
Jacquemus
Loewe
Prada

YILIN İNGİLİZ ERKEK GİYİM TASARIMCISI

Craig Green / Craig Green
Grace Wales Bonner / Wales Bonner
Kim Jones / Dior Men
Martine Rose / Martine Rose
Riccardo Tisci / Burberry

YILIN İNGİLİZ KADIN GİYİM TASARIMCISI

Daniel Lee / Bottega Veneta
John Galliano / Maison Margiela
Jonathan Anderson / JW Anderson and Loewe
Richard Quinn / Richard Quinn
Simone Rocha / Simone Rocha

İNGİLİZ ERKEK GİYİM YETENEĞİ

Ben Cottrell ve Matthew Dainty / Cottweiler
Bethany Williams / Bethany Williams
Kiko Kostadinov / Kiko Kostadinov
Phoebe English / Phoebe English
Sofia Prantera / Aries

İNGİLİZ KADIN GİYİM YETENEĞİ

Laura ve Deanna Fanning / Kiko Kostadinov
Matty Bovan / Matty Bovan
Phoebe English / Phoebe English
Rejina Pyo / Rejina Pyo
Rosh Mahtani / Alighieri

Winnie Harlow

SEKTÖR LİDERİ

Alexandre Arnault / Rimowa
José Neves / Farfetch
Marco Bizzarri / Gucci
Marco Gobbetti / Burberry
Remo Ruffini / Moncler

YILIN TASARIMCISI

Alessandro Michele / Gucci
Daniel Lee / Bottega Veneta
Jonathan Anderson / JW Anderson and Loewe
Kim Jones / Dior Men
Miuccia Prada / Prada

Kaia Gerber

YILIN MODELİ

Adesuwa Aighewi
Adut Akech
Adwoa Aboah
Kaia Gerber
Winnie Harlow

URBAN LÜKS

Alyx
Fenty
Marine Serre
Martine Rose
Moncler Genius