2019’un trendi smokin ünlüleri etkisi altına aldı

Yeni sezonun gözdeki smokinler 2019'a hızlı bir giriş yaptı. Dünyaca ünlü pek çok kişinin tercihi olan jaketetay ve smokinler artık hem kırmızı halıda hem düğünlerde karşımıza çıkıyor...

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Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne’in Prenses Eugenie’nin düğününde giydiği Jaketatay herkeste şaşkınlık yaratırken, kendisine bir hayli yakışmış olması da su götürmez bir gerçek…

Aslında bu Jaketatay, erkeklerin resmi ziyaretlerde ve davetlerde giydikleri uzun yırtmaçlı bir ceket. Fakat son zamanlarda Blake Lively, Cara Delevingne, Ezgi Mola, hatta zamanında Deniz Akkaya da giymişti… Haliyle erkeklere özgü bir kıyafet de artık kadınların gardırobuna girmiş oldu…

Jaketatay dışında son zamanlarda smokin giyen kadınların sayısında da bir hayli artış var. Hadise, Charlize Theron, Lady Gaga, Anne Hathaway, Victoria Beckham, Kim Kardashian ünlü isimlerden bazıları… Özel davetler dışında kırmızı halı seremonisinde ve düğünlerde de giyilen smokinler her ne kadar geçtiğimiz sezon hayatımıza girse de, asıl çıkışını 2019’da yapacak…