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2019’un trendi smokin ünlüleri etkisi altına aldı
2019’un trendi smokin ünlüleri etkisi altına aldı
Yeni sezonun gözdeki smokinler 2019'a hızlı bir giriş yaptı. Dünyaca ünlü pek çok kişinin tercihi olan jaketetay ve smokinler artık hem kırmızı halıda hem düğünlerde karşımıza çıkıyor...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 15 Ekim 2018 - 10:03

Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne’in Prenses Eugenie’nin düğününde giydiği Jaketatay herkeste şaşkınlık yaratırken, kendisine bir hayli yakışmış olması da su götürmez bir gerçek…

Cara Delevingne

Cara Delevingne

Aslında bu Jaketatay, erkeklerin resmi ziyaretlerde ve davetlerde giydikleri uzun yırtmaçlı bir ceket. Fakat son zamanlarda Blake Lively, Cara Delevingne, Ezgi Mola, hatta zamanında Deniz Akkaya da giymişti… Haliyle erkeklere özgü bir kıyafet de artık kadınların gardırobuna girmiş oldu…

Blake Lively

Blake Lively

Jaketatay dışında son zamanlarda smokin giyen kadınların sayısında da bir hayli artış var. Hadise, Charlize Theron, Lady Gaga, Anne Hathaway, Victoria Beckham, Kim Kardashian ünlü isimlerden bazıları… Özel davetler dışında kırmızı halı seremonisinde ve düğünlerde de giyilen smokinler her ne kadar geçtiğimiz sezon hayatımıza girse de, asıl çıkışını 2019’da yapacak…

anne-hataway

Anna Hathaway

charlize-theron

Charlize Theron

deniz-akkaya

Deniz Akkaya

ezgi-mola

Ezgi Mola

hadise

Hadise

lady-gaga

Lady Gaga

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