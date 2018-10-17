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2019’un yeni trendi; Kabadayı gibi yürümek, giyinmek ve poz vermek
2019’un yeni trendi; Kabadayı gibi yürümek, giyinmek ve poz vermek
Son bir iki yıldır bir kabadayı modası aldı başını gidiyor. Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren 'Kabadayı ayakkabısı'ndan sonra şimdi de onlar gibi giyinmek, omuza ceket atmak ve poz vermek moda oldu...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 17 Ekim 2018 - 14:45

Birkaç yıl önce ABD'de sokak modası olarak başlayan kabadayı gibi omuza ceket atma akımı her geçen gün artarak çoğalıyor. Omuza ceket atmadan sonra topuğuna basılmış ayakkabılar piyasaya çıktı ve adına ‘Kabadayı ayakkabısı’ denildi. Şimdi ise kabadayılık aldı başını gidiyor. Kadınlar kırmızı halıda, özel davetlerde hatta sokakta takım elbiseleriyle dolaşıp, ceketleri omuzlarına atıp, ellerini ceplerine sokarak yürüyor…

Blake Lively

Blake Lively

Smokin, jaketatay ve takım elbisenin trend olduğu şu günlerde bu akım, dünyaca ünlü isimleri de etkisi altına aldı. Lady Gaga, Charlize Theron, Bella Hadid, Cara Delevingne, Elsa Hosk, Blake Lively, Sandra Bullock, Angelina Jolie gibi yıldızlar da bu akımın öncülerinden…

Bella Hadid

Bella Hadid

Eskiden külhanbeylerinin omuzlarına ceket atmaları baya baya moda oldu. Türkiye’de de görmeye başladığımız ‘Kabadayı modası’ yakında her kadını etkisi altına alacak gibi…

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Hadise

Hadise

Cara Delevingne işi bir üst boyuta taşıyıp eline kürdan da aldı.

Cara Delevingne işi bir üst boyuta taşıyıp eline kürdan da aldı.

Bu akımı ilk başlatanlardan biri Angelina Jolie. Ünlü oyuncu dört yıl önceden trendin habercisi olmuştu...

Bu akımı ilk başlatanlardan biri Angelina Jolie. Ünlü oyuncu dört yıl önceden trendin habercisi olmuştu…

Charlize Theron

Charlize Theron

Elsa Hosk

Elsa Hosk

Lady Gaga

Lady Gaga

Sandra Bullock

Sandra Bullock

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Son güncelleme: 14:58 - 17.10.2018

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