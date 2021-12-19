2021’in en iyi kırmızı halı trendleri

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ödül törenleri, galalar ve tabii ki kırmızı halılar nihayet bu yıl geri döndü. Pandemi molası veren gösteri dünyası, 2021'de bu trendlerle kızmı halıya damga vurdular.

Sozcu.com.tr

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Zoom toplantılarından sonra eğlence dünyasının kalbi yeniden gösterişli ödül törenlerinde, galalarda atmaya başladı. Şaşalı gecelerin en merak edilen kısmı ise hiç şüphesiz kırmızı halılardı. Met Gala’dan Emmy Ödülleri’ne, Venedik Film Festivali’nden MTV Ödülleri’ne birbirinden ünlü isimler, kırmızı halıya işte bu trendleri taşıdılar:

IŞILTI VE NEŞE

Parlak renkler, ışıltılı elbiseler ve eğlenceli görünümler… Devam eden pandeminin ortasında yıldızlar kendilerini mutlu hissetmek için bu yıl ünlüler, gardıroplarına neşe getirdi. Emmy Ödülleri’nde Michaela Coel, fosforlu sarı Christopher John Rogers kıyafeti içindeyken, Anya Taylor-Joy, Venedik Film Festivali’nde sıcak pembe bir elbise içinde büyüleyici bir retro Barbie gibiydi. Dakota Johnson’ın püsküllü Gucci eseri Venedik Film Festivali’nde dikkat çekti ve daha yakın zamanda, Olivia Rodrigo da Amerikan Müzik Ödülleri’nde tüylü eteğiyle iz bıraktı.

DOLAPLARININ DERİNLİKLERİNDE KALANLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu yıla iz bırakan bir diğer trend ise vitange parçaları kullanmaktı. Geçmişten gelen esintiler sadece kırmızı halıda değil, sokakta da ünlülerin tercihiydi. Stilistler ve ünlüler onlarca yıl öncesinin nadir arşiv parçalarını ortaya çıkardı. Rodrigo MTV VMA Ödülleri’nde 2001 yılından dantelli bir Versace elbisesi giyerken, Bella Hadid’in Gucci, Stella McCartney ve Chloe’nin daha önceki yıllardaki kreasyonlarından parçaları sokakta kullanması dikkat çekti.

Kendall Jenner, Audrey Hepburn’ü kristallerle kaplı şeffaf bir elbiseyle hatırlattı. Elbise, Hepburn’ün “My Fair Lady”de Eliza Doolittle olarak giydiği elbisenin çağdaş bir yorumuydu.

Angelina Jolie de Eternals’ın galasına çocuklarıyla katılırken Zahara ve Shiloh annelerinin daha önceki yıllarda kırmızı halı elbiselerinden giymeleriyle ayrıca dikkat çektiler.

CESUR OLANLAR BELLİ OLDU



Karantina sonrası kırmızı halılar, bazı pandemi kısıtlamaları hafifledikçe ve ünlüler halkın önüne yeniden çıktıklarında her zamankinden daha seksiydi. Zoe Kravitz’in Saint Laurent Met Gala’daki cüretkâr görünümü, Megan Fox’un Thierry Mugler imzalı şeffaf elbisesi bu yılın en dikkat çeken tercihleriydi. Ancak sadece Kravitz ve Fox çıplaklık konusunda cesur değildi; Zendaya, Kendall Jenner ve Halle Bailey gibi diğer ünlüler de seksi tasarımlarla 2021’in trendine uyum sağladı.

CİNSİYET KODLARI ORTADAN KALKTI



Cinsiyet kodları ortadan kalktı, kırmızı halılar birbirinden çarpıcı görüntülere şahit oldu. Troye Sivan, platform topuklu ayakkabılarıyla öne çıktı. Oje ise Lil Yachty gibi yıldızlar tarafından da geniş çapta benimsendi. Styles ve Machine Gun Kelly, kendi ojelerini bile piyasaya sürdü.

GİYİLEBİLİR SANAT OLARAK MODA

Bella Hadid’in bu yaz Cannes Film Festivali’nde bir çift ciğer gibi görünecek şekilde tasarlanmış bir Schiaparelli pirinç kolye takması festivale adeta damga vurdu. Modaya yönelik bu gerçeküstü, sanatsal yaklaşım yılın ikinci yarısında da devam etti.

Zendaya, “Dune”ın Venedik prömiyeri için Balmain tarafından ten renginden yapılmış bir stil tercih etti. Ayrıca Kim Kardashian’ın Met Gala’daki kostümü de uzun bir süre gündemde kalmıştı.

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