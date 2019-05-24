72. Cannes Film Festivali’ne amfAR kırmızı halısı damga vurdu

Hollywood efsaneleri, podyumların aranılan isimleri, televizyon yıldızları dün akşam 72. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen amfAR yardım gecesine katıldı. Küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan dünyanın bir numaralı organizasyonlarından olan amfAR galasının kırmızı halısı, geçtiğimiz hafta başlayan ve stil, kıyafet, kombin açısından bir türlü yüzümüzü güldüremeyen film festivaline nazaran çok daha iyiydi…

Siyahı nadir gördüğümüz gecede, beyazın hakimiyeti vardı. Canlı renklerle birlikte transparan ve tüylü tasarımların öne çıktığı galada, bacak dekolteleri ise kadınların vazgeçilmezi oldu…

Adriana Lima, Kendall Jenner, Izabel Goulart, Sara Sampaio, Stella Maxwell, Natasha Poly, gecenin öne çıkan isimlerinden bazıları… Kendall, Giambattista Valli H&M projesine ait pembe tütü bir elbise ile galaya gelirken, Adriana Lima ise ünlü çizgi film karakteri Betty Boop’u andırıyordu. Ester Abner tasarımı, siyah tül elbisesi ve Chopard zümrüt mücevherleriyle oldukça şık görünüyor…

Gigi Hadid’in daha önce katıldığı bir davette giydiği siyah tulumun neredeyse birebir aynı modelinin farklı rengini, dün akşamki galada giyen ünlü manken Izabel Goulart’ın, transparan elbisesi ve sırt dekolte ne kadar muhteşem görünse de, yine de genel olarak baktığınızda saçlar ve ayakkabılar her şeyi bozuyor…

Stella Maxwell bebek mavisi Versace elbisesi, kıyafetin rengiyle uyumlu ayakkabıları ve mücevherleriyle harika bir görünüm elde etmiş…

Dua Lipa, bir gece önce 90’lardan ilham aldığı stilini keşke amfAR’da tercih etseydi… Lorenzo Posocco imzalı, derin bacak dekolteli kırmızı tüylü elbisesi de fena değil fakat bu kadar kabarıklık, bu kadar tüy biraz fazla olmuş sanki… Üstelik bu kadar şaşalı bir kıyafet için aksesuarlar da çok fazla…

Geceye baştan aşağı Armani ile hazırlanan ünlü model Sara Sampaio, zarif görünümüyle kendisine hayran bıraktı…

Jasmine Tookes, Georges Chakra markasına ait sarı, bacak dekolteli bir elbise ile katıldı geceye. Lakin renk ve yakasındaki detay o kadar baskın ki Tookes adeta kıyafetin içinde kaybolmuş…