Armani, Corona Virüsü nedeniyle boş salonda defile yaptı

Georgia Armani, İtalya'ya da sıçrayan Corona Virüsü nedeniyle, 2020/21 Sonbahar Kış koleksiyonunu boş salonda tanıttı. Böylece 45 yıldır bir kez dahi seyircisiz defile geçirmeyen marka, bir ilke imza atmış oldu...

Corona virüsü nedeniyle iptal edilen Venedik Karnavalı’nın iptal edilme kararını ardından, İtalya'nın Lombardy kentinde corona virüsü salgını nedeniyle tiyatrolar, sinemalar ve kalabalıkların buluştuğu disko, pub gibi diğer mekanlar da kapatıldı.

Kentte en az 152 kişinin corona virüsünden etkilendiği haberi sonrası, dünyaca ünlü marka Georgia Armani de, Milano Moda Haftası’nda gerçekleştireceği defilesinde değişikliğe gitti ve tarihinde ilk kez sağlık tehlikesi nedeniyle defileyi boş salonda sergiledi.



Boş salonda, seyircisiz olarak koleksiyonunu sergileyen Armani, Instagram hesabından defileyi canlı olarak izletti. 85 yaşındaki ünlü tasarımcı Armani ise, defilenin sonunda podyuma çıktı, selamını verdi ve defileyi sonlandırdı.