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Arzu Kaprol Paris Moda Haftası’nda
Arzu Kaprol Paris Moda Haftası’nda
Her yıl Paris Moda Haftası kapsamında, moda dünyasının önde gelen uluslararası isimlerini bir araya getiren Sommet International De La Mode, ARZYU by Arzu Kaprol yeni couture koleksiyonuna ev sahipliği yaptı.
Moda 3 Ekim 2018 - 11:11

Paris Couture dünyasının kalbinin attığı Le Meurice'de 2 Ekim Salı günü gerçekleşen organizasyon ARZYU by Arzu Kaprol showu ile kapandı. Global arenada moda dünyasına yön veren basın, buyer ve yatırımcıların davetli olarak katıldığı organizasyonda, Arzu Kaprol, ARZYU imzalı 7 couture parçasını sergiledi. Fiber optik kablolarla kendinden ışıklandırılan gelinlik ise izleyicilerin büyük beğenisini topladı.
arzyu-arzu-kaprolTeknoloji ile couture tekniklerinin harmanlandığı Enchanted – Büyülü isimli koleksiyon, sıra dışı bir yaklaşım ve detaylarda büyüyen bir işçilikle hayat buluyor. 3D print, lazer ve el işçiliğinin bir arada kullanıldığı büyülü bir koleksiyonun tamamı, yakın zamanda Türk basını ve tasarım tutkunlarıyla da buluşmaya hazırlanıyor.
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