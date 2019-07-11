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Arzu Kaprol’dan kaftan koleksiyonu
Arzu Kaprol’dan kaftan koleksiyonu
Arzu Kaprol, kaftan koleksiyonu K by Kaprol'u Türkiye'de satışa çıkardıktan sonra, şimdi deTunus ve Katar'da satışa sundu.
Moda 11 Temmuz 2019 - 14:57

Ünlü moda tasarımcısı Arzu Kaprol, İlkbahar Yaz 2019 sezonunda lanse ettiği kaftan koleksiyonu K by Kaprol’u Türkiye'de önemli mağazalarda satışa sunduktan sonra şimdi de Tunus ve Katar'da satışa çıkardı.
Tunus'un gözde galeri mağazalarından Musk and Amber Gallery'de ürünlerini sergileyen Kaprol’un lansmanına ise Tunus cemiyet hayatından simalar ve basın ilgi gösterdi. Ardından ise Katar'ın en önemli lüks mağazalarından biri olan Blue Salon'un showroom'unda bir trunk show ile açılış yapıldı.

Müge Yılmaz Tahtacı, Arzu Kaprol, Fawaz Idrissi

Moda severler, sektörün önde gelen temsilcileri ve buyerlar tarafından büyük ilgi gören trunk showlarda kaftanın Mezopotamya'da başlayan ve Arzu Kaprol'un tasarım dokunuşuyla geleceğin tasarım dünyasına yaklaşan yolculuğu sergilendi.