Ayşegül Demirhan Fransız Elle dergisinin kapağında yer aldı

Ayşegül Demirhan… İtalya ve Hawaii'de eğitim gördükten sonra Türkiye'ye gelen ama zamanının çoğunu yurtdışında geçiren Ayşegül, ekim ayında Paris’te evlendi. 2016'da Patrick Bienert ve Max von Gumppenberg'in Dazed Magazine için yaptıkları bir çekim için seçilince modellik kariyeri başlayan Demirhan, Fransız Elle dergisinin aralık sayısına kapak oldu.

Her modele nasip olmayacak bu durum aslında çok da şans değil. Zira modelliğin yanı sıra fotoğraf çekip kurgu yapan, senaryo yazan ve sanat yönetmenliği yapan Ayşegül Demirhan, Türk tasarımcıların 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarından parçalara yer vererek gerçekleştirdiği fotoğraf serisi Adolescence Drama, Vogue İtalya'nın Talents On Set serisinde yayınlandı. Yurt dışında oldukça başarılı olan Demirhan, moda çekimlerinin de aranılan yüzü…

