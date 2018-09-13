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Begüm Kütük ilk kez Özlem Süer defilesinde podyuma çıktı
Begüm Kütük ilk kez Özlem Süer defilesinde podyuma çıktı
Ünlü moda tasarımcısı Özlem Süer, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında İlkbahar Yaz 2019 Healer koleksiyonunu tanıttı. Defilenin sürpriz ismi ise oyuncu Begüm Kütük oldu...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 13 Eylül 2018 - 13:26

Çağın en önemli konusu olan ‘Doğanın iyileştirici gücü’nden yola çıkarak hazırladığı Healer koleksiyonunu, Mercedes Benz Fashion Week kapsamında tanıtan Özlem Süer, moda haftasının en iyi koleksiyonlarından birini sundu.

Özge Ulusoy Özlem Süer Begüm Kütük

Özge Ulusoy Özlem Süer Begüm Kütük

Erdil Yaşaroğlu, Birce Akalay, Burcu Güneş, Ayşegül Aldinç, Ayşe Tolga, Dilara Koçak, Özlem Güsar, Etel Baler, Çiğdem-Atasay Kamer, Simay Uras, Ayşegül Çoruhlu, Leven Erden, Nevşah Fidan, Jaklin Güner, Necdet Ayaydın, Füsun Kuran, Gülay Kamaz, Erkan Özerman, Aslı Ekşioğlu, Cem Altan gibi bir çok ünlü ismin katıldığı defilede çiçekler ön plandaydı…
ozlem-suerŞifonlar, ipekler, danteller ve çağın hızını yakalayan teknolojik kumaşlar çağdaş ve interdisipliner birlikteliği yükseltecek materyallerin de bulunduğu koleksiyonda büyük bir emeğin olduğu çok belliydi. Zira, bazı tasarımcıların koleksiyonlarına baktığınızda, dikiş hataları, potluklar göze çarparken, Süer’in titizliği de gözlerden kaçmadı.
ozlem-suer1Defilenin sürpriz ismi ise oyuncu Begüm Kütük’tü… ‘Bu yaşımda podyumda salınmış biri olarak, hayat boyu unutamayacağım bir hatıra’ yorumu yapan Kütük, hayatında ilk kez podyuma çıkmanın heyecanını yaşadı ve izleyenlere de yaşattı…
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