Beyonce’nin koleksiyonu Türkiye’de

Beyonce, kızının adını verdiği markası Ivy Park ve Adidas işbirliğinden ortaya çıkan yeni koleksiyonunu tanıttı... Eğlenceli bir tanıtım videosu çeken ünlü şarkıcının merakla beklenen kreasyonu artık Türkiye'de de satışta...

Beyonce merakla beklenen koleksiyonunu piyasaya sürdü. Kızının adını verdiği Ivy Park ve adidas ile yaptığı işbirliği sonucu hazırlanan adidas X IVY Park, artık Türkiye’de de satışta… Dünyaca ünlü isim, hazırladığı koleksiyon ve tanıtım çekimleriyle dikkat çekerken, hem günlük hem spor giyimi harmanlamış.

Bordo rengin yoğunlukta olduğu koleksiyonda oldukça seksi parçalar da mevcut. Spor sütyeni, jogger pantolon, tulum, göğüs dekolteli ürünlerin yer aldığı kreasyonda klasik eşofman takımlarını da görmek mümkün.

Yakın arkadaşları Kelly Rowland, Reese Witherspoon, Ashley Graham gibi isimlere yeni koleksiyonunu gönderen Beyonce, basına yaptığı açıklamada, ‘Bu benim için bir ömür boyu ortaklık. Ivy Park’ı, dünya çapında kanıtlanmış, dinamik bir liderle yeniden başlatmak ve genişletmek için sabırsızlanıyorum’ dedi.

