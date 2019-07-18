Beyonce’nin Spirit klibi bir moda şovuna dönüştü

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, The Lion King – Aslan Kral filminde dişi aslan Nala’yı seslendirdi. Yıldız isim ayrıca filmin müziklerine de imza attı. Son olarak Spirit şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Beyonce, stiliyle adeta bir moda şovu yaptı.

Klipte, 7 yaşındaki kızı Blue Ivy ile kamera karşısına geçen Beyonce, 10 Valentino tasarımı ile karşımıza geçti. Ünlü moda devinin couture elbiseleri göz alıcı olduğu kadar, süslemeleri, aksesuarları ve bol bol renk kullanımlarıyla dikkat çekti.