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Cardi B soğuk havaya aldırmadı
Cardi B soğuk havaya aldırmadı
Cardi B, eşi Offset'i desteklemek için dün Chaz a Jordan defilesine gitti. İç çamaşırı üstüne tül bir tulum giyen B, soğuğa aldırmadı...
Moda 17 Ocak 2020 - 09:02

Ünlü rapçi Cardi B, eşi Offset’in Chaz a Jordan markası ile olan işbirliğinden ortaya çıkan koleksiyona destek olmak için dün Paris’te defileye katıldı. B, eşiyle gurur duyduğunu söyledi.

Mah-Jing Wong markasına ait tül bir cat suit giyen B, içine sadece iç çamaşırı giyerek sokağa çıktı. Eşiyle defile alanına kadar üzerinde hiçbir şey olmadan yürüyen ve üşüdüğü her haliyle belli olan rapçi, daha sonra ise Adrienne Landau markasına ait uzun bir kürk manto giydi.

Tarihi bir Paris katedralinde gerçekleşen defileye bejeweled kayak maskesi takarak giden Cardi B, önümüzdeki haftalarda çeşitli moda etkinliklerinde de boy gösterecek…

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