Ceren Ocak yeni koleksiyonunu sundu

Ceren Ocak İlkbahar Yaz 2020 koleksiyonu sundu. Tasarımlarında ilhamını festival ruhundan alan Ocak, koleksiyonundaki özel parçalarla özgür, stiline güvenen ve sıradanlıktan uzak kadınlara hitap ediyor.

Festival ruhunu yansıtan oversize ve asimetrik kalıpların, deri örme bodysuit'lerin yanı sıra, deniz kabukları ve deri püsküllerle işlenmiş parçaların ön planda olduğu ve 20 look'tan oluşan yeni koleksiyonda ipek, deri, keten ve poplin gibi kumaşlar kullanılıyor.

Özgür ruhlu kadınların festival stillerini en iddialı şekilde yaratmak ve müziğin ritmine ayak uydurmak için tasarlanan parçalarda mint, beyaz, bej, turuncu, hâkî ve taba gibi natürel bir renk paletine etnik desenler ve modern kesimler eşlik ediyor.

