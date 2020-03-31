Chanel corona virüsü ile mücadelede yüz maskesi üretimine başlayacak

Dünyaca ünlü moda devi Chanel, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın, “Fransa’da her hafta 40 milyon yüz maskesi kullanılıyor ve çoğunlukla Çin’den bir milyardan fazla sipariş veriliyor” demesi üzerine corona virüsü ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanları için yüz maskeleri üretmeye başlayacak. Marka şu an Fransız yetkililer tarafından onaylanacak prototipler üzerinde çalışıyor.



Chanel yaptığı açıklamada, “Bugün iş gücümüzü ve ortaklarımızı koruyucu maskeler ve bluzlar üretmek için seferber ediyoruz” dedi. Moda evi, pandeminin iş dünyasına getirdiği zorluklara rağmen 4.500 personeliyle çalışmaya devam edeceğini söyledi.