Contemporary Muslim Fashion Sergisi (Çağdaş Müslüman Modası) başladı

De Young-Fine Arts Museums of San Francisco'da (Güzel Sanatlar Müzesi) 13 ülkeden 55 tasarımcının katıldığı Çağdaş Müslüman Modası - İslami Giyim Sergisi (Contemporary Muslim Fashions) başladı... Sergi 6 Ocak 2019'a kadar gezilebilecek...

İlk olarak dört yıl önce Dolce&Gabbana’nın çıkardığı ‘Hijap’ koleksiyonuyla başladı aslında her şey… D&G’den sonra dünyaca ünlü markalar ardı ardına tesettür koleksiyonu çıkarmaay başladı. Son iki yıldır da muhafazakar moda tabir yerindeyse altın çağını yaşıyor.

Gucci, DKNY, Armani, Dolce&Gabbana gibi her tesettür koleksiyonu çıkaran marka tepkileri üzerine çekse de bu onların çok da umrunda değil. Zira yaptıkları tasarımlarla özellikle Ortadoğu'da satış rekorları kırıyorlar.

Bir de tesettür dışında eşarplara yer veren, adım adım tesettür modasına giriş yapan markalar da var. Misal Moschino, Balenciaga, Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier, Alexander Wang, Versace, Dior, Chanel, Calvin Klein… Bu markaların koleksiyonlarına baktığınızda da uzun kaftan tarzında parçalar, eşarplar, şallar görmeniz mümkün. İşte böyle günden güne hızla geniş kitlelere hitap eden muhafazakar modanın artık bir sergisi de var…

San Francisco Güzel Sanatlar Müzesi’nde 22 Eylül’de açılan Contemporary Muslim Fashion Sergisi’ne 13 ülkeden 55 tasarımcı katıldı. Buradaki amaç İslami giyim tarzındaki çeşitliliğe dikkat çekmek ve ‘Müslüman kadın tek tip giyinir’ algısını ortadan kaldırmak… Ayrıca İslam'ın çok kültürlü bir din olduğuna ve İslami giyimin sadece dini öğelerden değil, aynı zamanda yerel ve global trendlerden etkilendiğine de vurgu yapmak… Ne var ki asıl işi muhafazakar moda olan tasarımcıların dışında yapılanlar gerçekten içler acısı. Şayet ‘Tesettür modası bu’ denilecekse, bence denilmese daha iyi olur. Zira özellikle Gucci’nin tasarımlarına bakınca bir modernlik değil aksine rüküşlük görüyorsunuz…

Açılan sergi şu an ülkemizde çok bilinmese de dünya basına yoğun ilgi göstermiş. New York Times’ten Associated Press’e, Wall Street Journal’den Vogue’a kadar pek çok mecrada yer bulan sergi için ‘Düşünsel çocuğum’ diyen müzenin yeni direktörü Max Hollein bu serginin çok ses getireceğine inanıyor ve ekliyor: “Müslüman kadınlar arasında moda anlayışı olmadığını düşünenler var, ama bu elbette gerçek değil. Aksine modern, hayat dolu ve sıra dışı moda görünümleri özellikle Müslüman demografinin yoğun olduğu ülkelerde sıradan manzaralar. Biz burada Müslüman kadınlara dair ön yargı ve streotiplere karşı durup, Müslüman kadınların kendilerini moda aracılığıyla ifade edebildiklerini göstermek ve kültürlerarası iletişimi kuvvetlendirmek istiyoruz. Bu sergi aslında çok geç kalınmış ve ihtiyaç duyulan bir keşif, bu çok yönlü konunun müzelerce daha derinlemesine ele alınması gerekiyor.”

Iman Aldebe, Hussein Chalayan, Dolce&Gabbana gibi Müslüman ve Avrupalı tasarımcıların başörtüsü tasarımlarının yer aldığı sergide Raşit Bağzıbağlı’nın da tasarımları bulunuyor. Raşit x Modanisa Desert Dream (Çöl Rüyası) koleksiyonuyla sergide yer alan moda tasarımcısı ‘Ne kadar gurur duysam az. San Francisco Contemporary’de dünyaca ünlü tasarımcılarla birlikte sergilenen tasarımıma ait görsel gelince çok mutlu oldum. İyi ki muhafazakar giyim dünyasına adım atmışım” diyen Bağzıbağlı’nın tasarımlara New York Times’ta da yer buldu…

Bu sergi aslında bize şunu gösteriyor. Dünyada muhafazakar giyim denince genellikle kara çarşaf ya da burka geliyor. Dolayısıyla da dünya müslüman kadınları tek renk tek tip giyindiğini sanıyor. Ama sergide sokak modasından Oscar De La Renta'nın Ramazan ve Bayram kaftanlarına, gece kıyafetlerinden spor kıyafetlerine, günlük modern parçalardan aksesuarlara pek çok alanda koleksiyon görmek mümkün…