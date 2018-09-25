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Defne Samyeli Cengiz Abazoğlu defilesinde sahneye çıktı
Defne Samyeli Cengiz Abazoğlu defilesinde sahneye çıktı
Ünlü moda tasarımcısı Cengiz Abazoğlu'nun 'Zamanın içinden' adlı 2018-19 Sonbahar Kış koleksiyonunun tanıtımında Çağla Şikel, Özge Ulusoy podyuma damga vururken, Defne Samyeli'nin ise sahneye çıkması şaşırttı...
Moda 25 Eylül 2018 - 09:49

Her sezon adL için hazırladığı koleksiyonlarla beğeni toplayan Cengiz Abazoğlu, dün de 2018-19 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı.

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Çağla Şikel

115 parçalık 2018-19 Sonbahar-Kış koleksiyonuyla geçmişi yeniden yorumlayan moda tasarımcısı, yaptığı zaman yolculuğundaki dönemin kadınlarındah ilham alarak kıyafetleri tasarladı.

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Özge Ulusoy

Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı defilede Çağla Şikel ve Özge Ulusoy her zaman olduğu gibi podyumu salladı. Sahneye kırmızı kuyruklu bir elbise ile çıkan Şikel yaptığı mini şovla beğeni topladı…
Gecenin sürprizi ise Defne Samyeli’ydi.

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Defne Samyeli’nin defilede şarkı söylemesi herkese sürpriz oldu…

Herkes, Abazoğlu’nun koleksiyon çekimlerinde yer alan 21 yaşındaki kızı Deren’i podyumda görmeyi beklerken, Samyeli’nin kırmızı çarliston elbisesiyle sahneye çıkıp ‘Strong Enough’ şarkısını söylemesi önce izleyenleri şaşırttı, sonra coşturdu.

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Cengiz Abazoğlu’nun yeni koleksiyonunun çekimlerinde yer alan Deren Talu podyuma çıkmadı. Deren Şık kıyafetiyle defileyi izledi…

Defne Samyeli, defile hakkında ise “Cengiz'i yıllardır tanıyorum ve çok beğeniyorum benim içinde unutulmaz bir defile oldu. Kadının gücünün vurgulandığı işleri önemsiyorum. ‘Strong Enough’ isimli bu parça seçimi bu nedenle çok severek ve isteyerek yaptığım bu işe, en iyi şekilde aracılık etmiş oldu” dedi.

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Çağla Şikel, Defne Samyeli, Cengiz Abazoğlu, Özge Ulusoy

 

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