Demi Moore ünlü dergiye çıplak poz verdi

Ünlü oyuncu Demi Moore, Harper’s Bazaar dergisinin, ekim sayısının kapağında yer alacak. 57 yaşındaki oyuncu, 29 yıl önce verdiği çıplak pozdan sonra, Mariano Vivanco’nun objektifinin karşısına da çıplak çıktı.

Fit vücuduyla dikkat çeken Moore, kapak fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kısa süre içnide binlerce yorum alan Moore için genellikle “Aman Tanrım, inanılmaz’ yorumu yapıldı…

Dergiye ilginç açıklamalar yapan Moore, daha sonra ise Time gazetesine şok eden bir bilgi verdi. 2005 yılında Ashton Kutcher ile evli olan Moore, meğer o dönem bir bebek düşürmüş ve bu olaydan sonra kendini kaybedene kadar alkol kullanmaya başlamış.

“Tekrar alkol içmeye başladım ve yaşadığım kayıp için hep kendini suçladım. Daha sonra tekrar hamile kalabilmek umuduyla tedaviye başladım. Fakat alkol tüketimi daha kötüye giderken, Ashton’ın beni aldattığını öğrendim” diyen Moore, alkolden uzaklaşıp yeniden hamile kalmaya çalıştığını da anlattı. Ünlü oyuncu o dönem gebelik tedavisi gördüğünü de belirtti. Ne yazık ki tedavi sonuç vermemiş…