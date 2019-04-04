Drake 55 milyon dolarlık özel üretim saatiyle dikkat çekti

Bir zamanlar adı Rihanna ve Jennifer Lopez ile anılan ünlü şarkıcı Drake, Assassination Vacation turnesi kapsamında dün Londra’da konser verdi. Konser sonrası akşam yemeğine giderken görüntülenen Drake’in kolundaki saat dikkat çekti.

1 milyon dolar servete sahip olan şarkıcı, Graff markasına ait özel yapım elmas saatini göstermek için çaba sarfetti ve magazin basınına verdiği tüm pozlarla da saatini ön plana çıkardı… Çünkü saatin değeri 55 milyon dolar, yani yaklaşık olarak 310 milyon TL…

Lüks merakı olan Drake ilk kez bu kadar pahalı bir saat taksa da, bir cekete de 1 milyon dolar verebiliyor…

