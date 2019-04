Drake’in 1 milyon dolarlık stili

Ünlü rap şarkıcısı Drake, geçtiğimiz gün, ekip arkadaşlarıyla birlikte The Unknown Vlogs adlı YouTube kanalının How Much Is Your Outfit? adlı programına katıldı. Programda herkes üzerindeki kıyafetlerin fiyatını açıklıyor…

Sıra Drake’e geldiğinde ise, dış görünümünü oluşturan kıyafet ve aksesuarlarının değerini tek tek açıkladı. 32 yaşındaki Kanadalı rap şarkıcısının Brioni ceketi 11 bin dolar, pırlanta kolyesi 200 bin dolar, Richard Hills RM69 marka saati 750 bin dolar, Tom Ford marka kazağı 2000 dolar, yine aynı marka pantolonu 1000 dolar, markaya ait timsah derisi ayakkabıları ise 15 bin dolar değerinde.

Programda bileğindeki bileklikleri gösteren ve fiyat söylemeyen Drake, biri oğlu Adonis'ten, diğeri ise bir hayranından olan bilekliklerini ise “paha biçilemez” olarak nitelendirdi.