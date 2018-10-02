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Elizabeth Hurley oğlu Damien ile birlikte kamera karşısına geçti
Elizabeth Hurley oğlu Damien ile birlikte kamera karşısına geçti
Eski oyuncu 53 yaşındaki Elizabeth Hurley, 16 yaşındaki oğlu Damien ile 'Meme kanseri'ne dikkat çekmek için bir dergiye poz verdi...
Moda 2 Ekim 2018 - 14:02

Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, 16 yaşındaki oğlu Damien Hurley ile birlikte Estee Lauder Companies’in meme kanseri kampanyası için You Magazine dergisine poz verdi. Dergiye özel açıklamalarda bulunan Hurley, oğlu ile çok iyi anlaştığını ve tek çocuk olduğu için fazla tolerans gösterdiğini belirtti.

Elizabeth Hurley, oğlu Damien ile birlikte You Magazine dergisine poz verdi.

Elizabeth Hurley, oğlu Damien ile birlikte You Magazine dergisine poz verdi.

İzinden giden ve kendisi gibi hem oyunculuk hem modellik alanında çalışmaları olan Damien’ın çok yaratıcı, esin verici sanatçılar arasında büyümesinin onun için çok iyi olduğuna da değinen Hurley, oğlunun fotoğrafçılık konusunda yetenekli olduğunu belirtti.
elizabeth-hurley1Konu fotoğrafçılığa gelince Elizabeth Hurley’in sık sık sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflara geldi. Hurley her ne kadar fotoğrafları oğlunun çektiğini söylese de, özellikle dış magazin bunun tam tersini yazdı. Aksine Damien, annesinin bu pozlarından oldukça rahatsızmış ve sürekli uyarmak zorunda kalıyormuş…
elizabeth-hurley3Elizabeth Hurley son olarak Damien ile kıyafetlerini paylaştığını da anlattı. Hurley: “Damian’ın dolabında bulunan bazı kıyafetleri ödünç alıyorum. Özellikle hafta sonları onun dolabında bulduğum eşofman altlarını giyiyorum. Onlar bana gayet güzel oluyor” dedi.
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