Elizabeth Hurley oğlu Damien ile birlikte kamera karşısına geçti

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Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, 16 yaşındaki oğlu Damien Hurley ile birlikte Estee Lauder Companies’in meme kanseri kampanyası için You Magazine dergisine poz verdi. Dergiye özel açıklamalarda bulunan Hurley, oğlu ile çok iyi anlaştığını ve tek çocuk olduğu için fazla tolerans gösterdiğini belirtti.

İzinden giden ve kendisi gibi hem oyunculuk hem modellik alanında çalışmaları olan Damien’ın çok yaratıcı, esin verici sanatçılar arasında büyümesinin onun için çok iyi olduğuna da değinen Hurley, oğlunun fotoğrafçılık konusunda yetenekli olduğunu belirtti.

Konu fotoğrafçılığa gelince Elizabeth Hurley’in sık sık sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflara geldi. Hurley her ne kadar fotoğrafları oğlunun çektiğini söylese de, özellikle dış magazin bunun tam tersini yazdı. Aksine Damien, annesinin bu pozlarından oldukça rahatsızmış ve sürekli uyarmak zorunda kalıyormuş…

Elizabeth Hurley son olarak Damien ile kıyafetlerini paylaştığını da anlattı. Hurley: “Damian’ın dolabında bulunan bazı kıyafetleri ödünç alıyorum. Özellikle hafta sonları onun dolabında bulduğum eşofman altlarını giyiyorum. Onlar bana gayet güzel oluyor” dedi.

