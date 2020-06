Victoria's Secret'ın Angel For Love & Lemons markası için iç çamaşırlarıyla poz veren Elsa Hosk'un fotoğrafları evinde, sevgilisi tarafından çekildi...

Sevgilisi Tom Daly ile New Yorkta’ki evinde karantinada olan ünlü model Elsa Hosk, Victoria’s Secret’ın Angel For Love & Lemons markası için kamera karşısına geçti. Mavi bir iç çamaşırı giyen Elsa’nın fotoğraflarını ise sevgilisi çekti. Aynı zamanda markanın da yüzü olan kıdemli melek, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma “Tom Daly ile izolasyon sırasında yeni For Love & Lemons koleksiyonunu çektim” notunu düştü.