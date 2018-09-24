Eski görünümlü ayakkabılar zenginler için mi yapılıyor yoksa fakirlikle dalga mı geçiyor?

Son günlerde gerek basını, gerek sosyal medyayı bir hayli meşgul eden ve dünya çapında en çok konuşulan konu bir markanın çıkardığı yırtık ve bantlı spor ayakkabının 585 Dolar'a satılması. Ayakkabı için 'Fakirlikle dalga geçiliyor' deniliyor...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bir İtalyan markası olan Golden Goose’un piyasaya sürdüğü ve fiyatının 585 Dolar olduğu eski görünümlü sneaker dünyayı ayağa kaldırdı… ‘Fakirlikle alay ediliyor’ denilen ayakkabı özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi…

Aslında bu, markanın çıkardığı ilk eski görünümlü sneaker değil. Yıllardır aynı tarz modeller üreten markanın diğer ayakkabıları da yine yıpranmış, eskitilmiş, yırtılmış hatta bantla tutturulmuş şekilde satılıyor. Fiyatları da 350 ve 650 Dolar arası değişiyor.

Şimdi nasıl tepki veriliyorsa, yaklaşık iki yıl önce de markaya yoğun bir eleştiri gelmişti. O dönem “Yıpranmış görünüm modadaki en büyük trendlerden biri ve ilhamımızı Batı Yakası’ndaki kaykaycı kültüründen alıyoruz” diyerek bir açıklama yapan Golden Goose aslında haklı.

Zira son iki sezondur dünyaca ünlü markalar bu tip sneaker’lar üretiyor. Denilene göre zengin kesimim talepleri doğrultusunda bu modeller üretiliyormuş. Neden mi? Çünkü eskiden sadece zenginlere özgü olan temiz ayakkabı giyebilme lüksü, orta sınıfa geçmiş ve zenginler bu durumdan rahatsız olmuş. Dolayısıyla, muhtemelen alıcısı da çok ki, iki yıldır markalar koleksiyonlarından eksik etmiyor. Üstelik bu markanın satışa sunduğu rakamların çok çok üstünde rakamlara satılıyor. Örneğin Maison Margiela’nın her yeri yırtık içindeki spor ayakkabısı tam olarak 1425 Dolar… Aynı şekilde Gucci’nin kirli görünümlü sneaker’ı 1250 Dolar…

Sonuç olarak şunu söylemeliyim ki; Evet dünyaca ünlü markaların bu şekilde modeller çıkarması, her birinin yüzlerce hatta binlerce dolara alıcı buluyor olması, zenginlerin istekleri doğrultusunda her sezon koleksiyonlara dahil edilmesi kesinlikle kapitalizmin zirvesi… Moda, çoğu zaman içinde aptalca şeyler barındırsa da, artık birilerinin buna dur demesi gerekiyor…