Etro pandeminin ilk gerçek defilesini gerçekleştirdi

Etro, dün Türkiye saati ile saat 11.00'da modaseverlerin katılımıyla 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonunu tanıttı. Defilenin en büyük özelliği ise, pandemi döneminde sanal sergi ve dijital gösteri yapan markaların aksine, seyircili olmasıydı...

Dünyaca ünlü giyim markası Etro, 2021 ilkbahar/yaz kadın ve erkek kreasyonunu sergiledi. Pandemi döneminde tüm markalar seyircisiz ve dijital olarak yeni koleksiyonlarını tanıtırken, Etro gerçek bir defile yapmayı tercih etti. İtalya’ya seyahat yasağı olmayan bölgelerden seçilmiş 80 sosyal medya fenomeni ve yetkililerin katıldığı defile, bu sayede ilk seyircili etkinlik oldu. Gelen konuklar açık havada, 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uyularak yerlerine oturtuldu…