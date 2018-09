Fenty Beauty by Rihanna’nın ürünleri ‘En iyi’ seçildi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Müziğin dışında bir moda ikonu Rihanna… Yıllardır moda dünyasında olan, markalarla çeşitli işbirlikleri yapan ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıl kozmetik markası Fenty Beauty by Rihanna’yı çıkardı. Bu yıl ise SavageXFenty iç çamaşırı markasıyla adından söz ettirdi…

Yaptığı defile ile tüm dikkatleri üzerine çeken Rihanna, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Allure Dergisi’nin düzenlediği Allure Best of Beauty ödüllerinde ‘En iyi ürünler’ ödülünü aldı. Derginin editörlerinin birebir kullanıp oy kullandıkları seçmelerde, Fenty markasına ait ürünlerin en iyisi olduğu kararına varıldı.

30 yaşındaki pop yıldızı, Allure ödülü için derginin ekim sayısına da kapak oldu. Calvin Klein, Miu Miu, Rick Owens, Marc Jacobs markalarına ait kıyafetlerle poz veren ünlü şarkıcının özel makyajı ise oldukça iddialıydı…