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Forever 21 markası Ariana Grande’yi taklit ettiği için iflas etti
Forever 21 markası Ariana Grande’yi taklit ettiği için iflas etti
Ariana Grande, Türkiye'de de satışı olan Forever 21 markasının kendisini taklit ettiği ve 7 Rings klibindeki kıyafetleri kopyaladığını söyleyerek 10 milyon dolarlık dava açmıştı. Davayı kaybeden marka iflas başvurusunda bulundu.
Moda 13 Eylül 2019 - 07:07

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande, Türkiye’de de satışı yapılan ünlü marka Forever 21’e, kıyafetlerini kopyaladıkları ve imajını çaldıkları için 10 milyon dolar değerinde dava açmıştı.
Grande’nin 7 Rings klibindeki stilini kopyaladıklarını belirten şarkıcı, stilinin hatta kullandıkları modelin dahi kendisine birebir benzediğini söyleyerek “Forever 21 bana çok benzeyen bir kızı kullanarak bedavadan reklam yapıyor” demişti.
Davayı Ariana Grande kazandı. Marka, davaya itiraz etti fakat daha önce de ödemediği borçlar olduğu için iflas başvurusunda bulundu.