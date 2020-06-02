George Floyd için yapılan protesto gösterilerinde lüks markalar yağmalandı

Louis Vuitton, Chanel, Fendi, Hermes, Nike, Alexander McQueen ve Gucci gibi dünyaca ünlü markalar, George Floyd'un ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sırasında yağmalandı...

Göz altındayken, polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülen Afro Amerikalı George Floyd’un ölümü sonrası, ırkçılığa yönelik şiddetli protestolar artmaya başladı. New York, Chicago, Minneapolis, Los Angeles, Baltimore gibi şehirlerde protestolara şiddet de eşlik etti. Şiddetin önüne geçebilmek için birden fazla eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi, Ulusal Muhafızlar göreve çağırıldı ama durum daha da kötüleşdi.

Şiddetten dünyaca ünlü lüks segment markalar da nasibini aldı. Louis Vuitton, Chanel, Fendi, Hermes, Nike, Alexander McQueen ve Gucci gibi dünyaca ünlü markalar yağmalandı ve tahrip edildi. Tüm mağazaların camlarına, duvarlarına ve kapılarına ise sloganlar yazıldı. Markalar zarar görünce de, dış basında yer alan bir habere göre, devlet zararları karşılayacağını açıkladı.

