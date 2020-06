George Floyd için yapılan protesto gösterilerinde lüks markalar yağmalandı

View this post on Instagram

Minutes ago on Rodeo Drive, Beverly Hills, California. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Photos: @jennihoffner • #blm #blacklivesmatter #georgefloyd #justiceforgeorgefloyd #graffiti #protest #rodeodrive #beverlyhills #california #gucci #laperla #mcm #alexandermcqueen #hermes #chanel #fendi #luxury