Giray Sepin her şeyi yeniden oluşturdu

Tasarımcı Giray Sepin, ‘Yenilenme ve yeniden oluşturma/yapma’ anlamı kazandıran Giray Sepin, RE- ismini verdiği koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyon, yenilenen yorumlar üzerinde duruyor. Re-edit, Re-construction, Re-cycle, Re-born, Re-think ve Re-load gibi birçok Re-‘den ilham alan Sepin, odağını Re-work'te tutuyor.

Koleksiyon, klasik erkek kalıplarını Tencel elyafları içeren kumaşlarla yeniden yorumlayan Sepin, ilhamını sokakta, denizde veya fabrikada çalışan işçilerin kıyafetlerinden alıyor.

Plazadaki kurumsal yaşamın sokak stili ile bütünleşmesiyle işçi kıyafetlerine gelen yeni yorum tüm silüetlerin çizgilerini bulanıklaştırıyor.

Marangozların tulumu, reflektörlü işçi yelekleri ve emek izi taşıyan lekeli üniformalar Re-work çatısı altında belirgin kesimlere sahip takım elbiselerle bir araya geliyor. Tüylü ve polar dokular silüetlerin tamamlayıcı parçalarını oluştururken kemer ve askılardan yardım alıyor; beyaz ve siyahın güçlü kontrastını ise vişne, hardal, haki ve kırmızı gibi cesur renkler destekliyor.

