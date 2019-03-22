Gökhan Yavaş ‘Courageous’ koleksiyonunu tanıttı

Genç ve yetenekli erkek giyim tasarımcılardan biri Gökhan Yavaş… Geçtiğimiz yıl ‘Mini Runway’ yaparak koleksiyonuyla adından söz ettiren Yavaş, bu yıl ilk kez Runway’de koleksiyonunu sergiledi.

İki sezondur aynı sponsorla defile yapan Yavaş, 75 parçadan oluşan ve ‘Courageous’ adını verdiği koleksiyonunu Mercedes Benz Fashion Week kapsamında tanıttı.

Yavaş’ın oldukça canlı renklerden oluşan koleksiyonu, biraz marka üniformalarını anımsattı… Zira sponsor firmanın tüm renklerini, hatta logosunun detaylarını tasarımlarda yoğun bir şeklide gördüğünüz gibi, logosunu da tasarıma aktarması insanlara bu izlenimi verdi…

Bunun dışında ise sofistike, giymesi cesaret isteyen, kendine güvenenin tercih edeceği son derece modern parçalar da koleksiyonda öne çıkıyor.

