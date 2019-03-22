Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gökhan Yavaş ‘Courageous’ koleksiyonunu tanıttı
Gökhan Yavaş ‘Courageous’ koleksiyonunu tanıttı
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında ilk Runway defilesini gerçekleştiren Gökhan Yavaş, Sonbahar- Kış 2019 sezonunda ilhamını kimi zaman gizlediğimiz, kimi zaman ise umarsızca salıverdiğimiz süper kahraman kimliklerimizden alıyor.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 22 Mart 2019 - 11:25

Genç ve yetenekli erkek giyim tasarımcılardan biri Gökhan Yavaş… Geçtiğimiz yıl ‘Mini Runway’ yaparak koleksiyonuyla adından söz ettiren Yavaş, bu yıl ilk kez Runway’de koleksiyonunu sergiledi.
İki sezondur aynı sponsorla defile yapan Yavaş, 75 parçadan oluşan ve ‘Courageous’ adını verdiği koleksiyonunu Mercedes Benz Fashion Week kapsamında tanıttı.
Yavaş’ın oldukça canlı renklerden oluşan koleksiyonu, biraz marka üniformalarını anımsattı… Zira sponsor firmanın tüm renklerini, hatta logosunun detaylarını tasarımlarda yoğun bir şeklide gördüğünüz gibi, logosunu da tasarıma aktarması insanlara bu izlenimi verdi…
Bunun dışında ise sofistike, giymesi cesaret isteyen, kendine güvenenin tercih edeceği son derece modern parçalar da koleksiyonda öne çıkıyor.

Etiketler