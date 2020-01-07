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Gülşen’in sahne kıyafeti geceliğe benzetildi
Gülşen’in sahne kıyafeti geceliğe benzetildi
Gülşen, yeni yılın ilk konserini haftasonu verdi. Ünlü bir mekanda çıkan Gülşen, sahne kıyafetiyle sosyal medyayı etkisi altına aldı. Ünlü popçunun iki parçadan oluşan kıyafeti geceliğe benzetildi...
Moda 7 Ocak 2020 - 08:09

Ünlü şarkıcı Gülşen, yeni yılın ilk konserini İstanbul Jolly Joker’de verdi. Dün akşam Instagram hesabından konser fotoğraflarını paylaşan şarkıcının sahne kostümü dikkat çekti.

Sahne kostümü olarak Salih Balta tasarımı, korseli bir elbise tercih eden popçu’nun ucu dantelli saten eteği ve korseli üstü geceliğe benzetildi.
Sosyal medyada binlerce yorum yapılan elbise hakkında en çok ‘gecelik’, ‘kombinezon’ gibi benzetmeler yapıldı. Gülşen’in her ne kadar kıyafeti beğenilmese de, pek çok kişi şarkıcının fiziğine dikkat çekti…