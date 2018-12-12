Hadise, kıyafetini eleştiren kadınlara ateş püskürdü!

Geçtiğimiz hafta sonu katıldığı bir ödül töreninde giydiği kıyafetle eleştirilen Hadise, önce kıyafetin bir anlamı olduğunu ve kendisini eleştirenlerin bunu anlamadığını ima eden paylaşımlar yaptı. Yetinmedi bugün konuyu daha da uzattı ve kadının kadına şiddet uyguladığını belirtti...

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Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne Dior markasına ait bir kombinle katılan Hadise, stiliyle eleştiri oklarına hedef oldu… Kimi kıyafetini bir ödül töreni için alakasız bulurken, kimi yorumcular da işi daha ileriye taşıyarak vücuduyla ilgili saygısız yorumlarda bulundular… Sınırlarımızı bilerek Hadise’yi eleştirenlerden biri de biziz. Zira gördüğümüz görüntüyü yorumlamak iyi ya da kötü bizim işimiz…

DÜNYADA SIRF ELEŞTİRMEK İÇİN PROGRAM YAPIYORLAR

Ünlü isimleri eleştirmek yeni bir şey değil. Dünyada ünlü isimlerin kıyafetlerini, stillerini eleştirmek için bile programlar yapılıyor. Bırakın sadece ünlüleri, prensesler, düşesler dahi bu eleştirilerden nasibini alıyor. Bu durum artık günümüzde o kadar normalleşti ki, bir Allah’ın kulu da çıkıp ‘Sen beni nasıl eleştirirsin’ diye yorum yapmıyor…

Aynı şey ülkemizde de geçerli. En çok eleştiri alan isimlerden Demet Akalın ve Yıldız Tilbe’nin bile fevri bir çıkışına denk gelmedik. Hatta çoğu zaman kendileriyle dalga geçmeyi bildiler… Yakın zamanda ise bu eleştirilere ciddi şekilde maruz kalan Özge Özpirinçci dahi Twitter hesabı üzerinden naif bir yorum yaparak, kendiyle ilgili yapılan benzetmelere çok güldüğünü, çok eğlendiğini belirtti…

KİMSE VERDİĞİ MESAJI BİLMEK ZORUNDA DEĞİL!

Gelelim Hadise’nin kıyafeti için yapılan yorumlara. Evet kombinini beğenmemiş olabiliriz, benzetmeler yapılmış olabilir. Burada maksadını aşan aşağılayıcı yorumlardan bahsetmiyoruz tabii ki.. Dolasıyla yapılan eleştirilere bu kadar ciddi bir tepki vermesi herkes gibi bizi de şaşırttı… O gün törende giydiği kıyafetin ne anlama geldiğini kimse bilmek zorunda değil. Zaten moda ile ilgilenmiyorsanız ya da işiniz moda ile ilgili değilse bırakın verdiği mesajı, şapkasına verdiği 8 bin TL’yi bile mantık çerçevesinde değerlendirmemiz neredeyse imkansız…

ERKEĞE TAHAMMÜL KADINA İSYAN

Hadise, tüm bu eleştirilere tepki verirken, sahnede Cem Yılmaz’ın ’34 KK 110 plakalı araç. Alabilirsek Hadise hanımın atı çıkacak çünkü” yorumuna kahkahalarla gülüp alkışlarken, benzer yorumları yapan hemcinslerine ateş püskürmesi manasız bir tepki oldu. Bu da zaten sosyal medyada ‘Erkeğe tahammül, kadına isyan ediyor’ gibi yorumlara neden oldu. Bu yazıyı yazmamızdaki amaç şu: İsterdik ki, Hadise, sadece maksadını aşan yorumlar için bir tepki verseydi ve bunu açık açık dile getirseydi. Bugünkü açıklamasında her ne kadar bir nebze de olsa bu konuya değinse de, ödül töreninin ertesi gün yaptığı açıklamada, kendisini eleştiren herkesi töhmet altında bıraktı ve bir derginin yazdığı yazıyı paylaşarak “Bakın siz bu işi bilmiyorsunuz”a getirdi…

TATLI DİL YILANI DELİĞİNDEN ÇIKARIR

Hadise, bugün yaptığı ‘Kadına şiddet’ temalı paylaşımıyla eleştiriler konusundaki tahammülsüzlüğünü göstermiş oldu. Ki aslında Demet Akalın da Özge Özpirinçci de kendilerine yorum yapanları eleştirdi. Ama bunu yaparken oldukça esprili bir dil tercih ettiler. Keşke Hadise de tatlı dil kullanıp, işi bu kadar uzatmasaydı! Sonuçta kendisini seviyor, yaptığı işi takdir ediyoruz….