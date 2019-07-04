Hadise önce bornozlu, sonra dekolteli paylaşımlarıyla dikkat çekti

Kardeşi Hülya Açıkgöz ile birlikte Paris’e giden Hadise, burada bir organizasyona katıldı. Paris’ten bol bol Instagram Story atan Hadise, bornozlu ve dekolteli paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Giyinmeden önce tek bant bir stiletto ve bornozla poz veren Hadise’nin bornozu dikkat çekti.

Sosyal medyada ‘Bu nasıl bir bornoz Hadise’ diye soranlar da oldu. Çünkü ilk etapta bornoz, gömlek ya da gömlek elbise gibi duruyor.

Hadise daha sonra ise mavi, balık kesim elbisesiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Derin göğüs dekolteli elbisesi de beğeni topladı.

