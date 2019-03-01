Jacquemus dünyanın en küçük çantasını tasarladı

Geçtiğimiz yıl tasarladığı XXL hasır şapkalarla adından sıkça söz ettiren 28 yaşındaki Fransız tasarımcı Jacquemus, geçtiğimiz pazartesi günü Paris Moda Haftası kapsamında 2019-20 Sonbahar Kış koleksiyonunu sundu.

Defile moda dünyasında büyük ses getirdi. Zira Le Saq Chiquito adlı mikro çanta, son zamanların en çok konuşulan konusu oldu. ‘Dünyanın en küçük kullanılabilir çantası’ unvanını alan bu mikro çantalara ne sığdırılabileceği ise tam bir muamma.

Kimi ‘Küpelerimi, kolyelerimi, yüzüklerimi’ koyarım diyor, kimi de minik boy müzik çalarını koymaktan bahsediyor. Ne var ki bu minicik çantalara aksesuarlarınızı ya da müzik çalarınızı koymayı planlıyorsanız 345 ile 795 doları yani yaklaşık olarak 1900 TL 4 bin 300 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Emily Ratajkowski, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Chirara Ferragni gibi dünyaca ünlü isimlerin dışında ülkemizde de Yasemin Özilhan’ın radarına giren bu minik çantaları almak isteyenler için marka bir de müşterilerine ‘Güzellik’ yapmış. Bu çantalara sahip olmak istiyor ama pahalı geliyorsa, üzülmeyin taksitle de alabileceksiniz!

Tabii çantaların minicik boyutuna göre fiyatının bir hayli büyük olması sosyal medyada da tartışmalara yol açtı. ‘Jacquemus bizimle dalga mı geçiyor’ diyenlerin yanında ‘Paramız bu minicik çantayı almaya bile yetmez’ yorumu yapanlar da vardı…