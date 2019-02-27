Jennifer Lopez 91. Oscar törenine nasıl hazırlandığını paylaştı

Oscar gecesi için nasıl bir kıyafet giyeceğiyle ilgili olarak 2 ay boyunca araştırma yapan Jennifer Lopez, Zuhair Murad, Versace, Oscar de la Renta ve Elie Saab gibi birçok ünlü tasarımcının tasarımlarına bakmış, sonunda da Tom Ford’un aynalı, gümüş rengi elbisesinde karar kılmış.

Lopez sadece kıyafeti için değil, stilistleriyle birlikte aksesuar, çanta, ayakkabı, saç ve makyaj konusunda da oldukça titiz davranmış.

Uzun süren çalışmalar sonucu 91. Oscar Ödül Töreni’nin en şık kadınlarından biri olmayı başaran şarkıcı, bu önemli geceye nasıl hazırlandığını bir video ile takipçileriyle paylaştı…