Jennifer Lopez’in, Alex Rodriguez’in ayaklarına yağ sürmesi şaşırttı!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Jennifer Lopez ve eski basektbol yıldızı Alex Rodriguez, geçtiğimiz hafta Bahamalar’da nişanlandı. Birlikte oldukları günden bu yana hep yan yana gördüğümüz, her davete birlikte katılan çift, bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerini mutlu etti…

Tam herkes çok mutluyken, nişanın ertesi günü ortaya çıkan aldatma haberleri ise şok etkisi yarattı. Söylentiye göre Alex Rodriguez, uzun bir süredir ünlü şarkıcıyı, eski beyzbol oyuncusu Jose Canseco’nun eski karısı Jessica ile aldatıyordu… Herkes Lopez ve Rodriguez’den bir açıklama beklerken, her ikisi de sosyal medya hesaplarından Bahamalar’daki mutluluk pozlarını paylaştı…

Ertesi gün ajanslara düşen fotoğraflar ise şaşkınlık yarattı. Fit vücuduyla kendine hayran bırakan Jennifer Lopez, by Kai Lana markasına ait, Brezilya stili, 1200 TL değerindeki bebek mavisi bikinisiyle sahilde görüntülendi. Alex ile birlikte tatilin keyfini çıkaran Lopez, nişanlısını güneşten korumak için Rodriguez’e yağ sürüyor…

İşin ilginç yanı ise ünlü şarkıcının nişanlısının ayak tabanlarına kadar eğilip yağ sürmesi oldu. Ki bu durum sosyal medyada ‘Koskoca Jennifer’ın düştüğü duruma bak’ gibi yorumlandı.

Aldatma haberlerinin üstüne bu görüntülerin ortaya çıkması aralarında bir sorun olmadığını gözler önüne serse de, Jennifer Lopez’in, Alex’in ağzında puro, elinde telefonla umursamaz tavırlarına karşılık, önünde eğilerek ayaklarını yağlaması özellikle kadınlar tarafından yadırgandı…

Sırf rencide etmek için sosyal medyada konuşanlar ise ‘5 milyon dolarlık yüzükten sonra bunu yapması çok normal’ gibi aşağılayıcı yorumlarda bulundu…