Julia Roberts kampanya yüzü oldu

Julia Roberts Calzedonia’nın yeni reklam kampanyasının bu yıl da yüzü oldu. Calzedonia, Julia Roberts ile işbirliğini bu sonbahar-kış 2019-20 çorap koleksiyonu kampanyası için onayladı.

Veronalı çorap ve plaj giyim markası Calzedonia ve Hollywood yıldızı Julia Roberts'ın güçlü işbirliği 6 yıldır sürüyor. Bu yıl da sonbahar-kış koleksiyonunu tanıtmak için tekrardan anlaştıklarını bildirdiler.

Çok yönlü oyunculuğu ve canlandırdığı farklı tipte kadın karakterleri ile ön plana çıkan Julia Roberts'ın oynadığı reklam kampanyasının yönetmenliğini ünlü İtalyan yönetmen Ago Panini üstlendi.

Verona’da gerçekleşen çekimlerde Roberts markanın mağazasında pembe blazer elbisesi ile çeşitli çorapları kombinliyor.