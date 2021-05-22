Kapadokya’da muhteşem defile

Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinin arasında yer alan Kapadokya, uluslararası bir moda etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin en büyük moda şovlarını gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, 2021 sonbahar-kış dijital platform defilesinin çekimlerini Kapadokya’da gerçekleştirdi.

Sabah gün doğumuyla birlikte Kılıçlar Vadisi’nde başlayan çekimler, daha sonra Paşabağı Vadisi’nin peribacaları arasında ve Kızılvadi’de devam etti.

Koreograf Yasin Soy yönetiminde gerçekleştirilen çekimlerde Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Deren Talu, Ecem Çırpan, Pınar Tartan, Büşra Turan ve Sinem Sülün'ün de aralarında olduğu 30 manken görev aldı.

Dijital defile için kamera karşısına geçen mankenler, peribacaları, sıcak hava balonları, doğal oluşumlar ve bölgenin ‘güzel atlar diyarı’ olarak anılmasını sağlayan atlar eşliğinde görsel bir şölene imza attı.

Çekimler, 50 ülke televizyonlarında gösterilecek.

Kapadokya’da böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirten manken Tülin Şahin, “Her sektör zor günler geçiriyor. Moda ve tekstil sektörü de zor günlerden geçiyor. Ama Dosso Dossi sektörüne güç veriyor. Kapadokya’ya defalarca geldim ama ilk kez defileye çıkıyorum burada. Çok güzel bir ortamda çok güzel bir organizasyon oldu” dediç

Manken Özge Ulusoy ise, “Hava çok sıcak ve kış kreasyonunu çekiyoruz. Çok güzel bir iş çıktı. Ekip şahane” diye konuştu.

İlk kez Kapadokya’ya geldiğini belirten oyuncu Deren Talu da, “Bu benim dördüncü defilem oldu. Benim için çok güzel bir deneyim. Çok güzel bir organizasyonda yer almaktan mutluyum” diyerek duygularını dile getirdi. (İHA)