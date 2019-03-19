Kardashian ailesi Naomi Campbell’i taklit etmekten kurtulamıyor

Dünyaca ünlü top model Naomi Campbell, dün akşam bir fotoğraf paylaştı… Fotoğraf, ünlü Türk moda tasarımcısı Rıfat Özbek’in 1995 İlkbahar Yaz defilesinden… Koleksiyoda yer alan ve o dönem büyük ses getiren kristal taşlı gözlük ve fuların bir benzerini 2 gün önce genç milyarder Kylie Jenner kullandı.

İki parçadan oluşan gri bir takım giyen Jenner, bunu fütüristik bir kristal taşlı gözlük ve yine aynı şekilde taşlı bir fularla tamamladı. Paylaşım 7 milyona yakın beğeni aldı… Ne var ki, Jenner’ın kullandığı gözlük ve fular Rıfat Özbek’e ait değil…

Kim Kardashian’ın ilham perisi olan Naomi Campbell, belli ki Kylie Jenner’a da ilham veriyor. Campbell’ın özellikle 90’lar ve 2000’lerdeki stilini günümüze uyarlayan Kardashian’dan sonra şimdi de Kylie, Naomi’nin ikonik görünümlerini kendi üzerinde kullanmaya başladı.

Kylie Jenner’ın paylaşımından 2 gün sonra Naomi Campbell’ın paylaşım yapması da kafaları karıştırdı. Ünlü modelin bu paylaşımı yapması, ‘Taklit ediliyorum’ mesajı vermek olabilir, ki zaten şu an herkes taklit edildiğini çok net bir şekilde görebiliyor…