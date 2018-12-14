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Keira Knightley, Britanya İmparatorluk Nişan’ı aldı
Keira Knightley, Britanya İmparatorluk Nişan’ı aldı
Ünlü oyuncu Keira Knightley, dün Buckingham Sarayı'nda, Britanya İmparatorluk Nişan'ı aldı. Nişanı Prens Charles taktı.
Moda 14 Aralık 2018 - 10:29

Aşk ve Gurur isimli 2005 yapımı filmde canlandırdığı Elizabeth Bennet rolü ile Oscar, Altın Küre, ve Satellite ödüllerine aday gösterilen ünlü oyuncu Keira Knightley, hem mesleki kariyeri için hem de yardım kuruluşları ile yaptığı ortak çalışmalar nedeniyle Britanya İmparatorluk Nişanı’na değer görüldü…
keira-knightley133 yaşındaki oyuncu, Buckingham Sarayı’nda yapılan törene kocası James Righton, annesi Sharman Macdonald ve babası Will Knightley ile birlikte katıldı. Saraya giderken Chanel imzalı bir takım giyen güzel oyuncu tercih ettiği kıyafetle beğeni topladı.

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