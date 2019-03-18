Kim Kardashian’ın kızı North’un makyaj yapması tepki çekiyor

Kim Kardashian ve Kanye West, geçtiğimiz pazar, bağlı bulunduğu kilisenin korosunu evine çağırarak bahçesinde ayin düzenledi. Etkinlikte dikkat çeken detay ise çiftin 5 yaşındaki kızları North’un siyah ruj sürmesi oldu.

Siyah elbisesini, siyah botları ve siyah güneş gözlükleriyle tamamlayan North’un siyah ruju ve dansı tepki çekti.

Kid Cudi, Charlie Wilson ve Francis ve Lights gibi sanatçıların katıldığı pazar ayininden sonra ailesiyle Los Angeles’ta görüntülenen North, teyzesi Kourtney’in kızı Penelope Disick ile görüntülendi.

Penelope’nin yaşına uygun giyinirken, North’un tüylü, frapan bir tulum giymesi de tepkilere neden oldu… North daha önce de kırmızı ruj sürmesiyle gündeme gelmişti…

