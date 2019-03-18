Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kim Kardashian’ın kızı North’un makyaj yapması tepki çekiyor
Kim Kardashian’ın kızı North’un makyaj yapması tepki çekiyor
Kim Kardashian ve Kanye West'in 5 yaşındaki kızları North'un sürekli makyaj yaparak sokağa çıkması tepkilere yol açtı. Pazar günü evlerinin bahçesinde bağlı bulundukları kilise korosunu ağırlayan ailesinin etkinliğine katılan North'un siyah ruju dikkat çekti...
Moda 18 Mart 2019 - 15:24

Kim Kardashian ve Kanye West, geçtiğimiz pazar, bağlı bulunduğu kilisenin korosunu evine çağırarak bahçesinde ayin düzenledi. Etkinlikte dikkat çeken detay ise çiftin 5 yaşındaki kızları North’un siyah ruj sürmesi oldu.
Siyah elbisesini, siyah botları ve siyah güneş gözlükleriyle tamamlayan North’un siyah ruju ve dansı tepki çekti.
Kid Cudi, Charlie Wilson ve Francis ve Lights gibi sanatçıların katıldığı pazar ayininden sonra ailesiyle Los Angeles’ta görüntülenen North, teyzesi Kourtney’in kızı Penelope Disick ile görüntülendi.

North West ve kuzeni Penelope

Penelope’nin yaşına uygun giyinirken, North’un tüylü, frapan bir tulum giymesi de tepkilere neden oldu… North daha önce de kırmızı ruj sürmesiyle gündeme gelmişti…

Etiketler