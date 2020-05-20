Kim Kardashian’ın tükenen maskelerin virüsten korumadığı iddia edildi
Corona virüsü salgınında artan maske talebini Kim Kardashian karşılamaya başladı. Kardashian’ın korse markası SKIMS’in 5 farklı renkte ürettiği kumaş maskeler satışa çıktıktan bir saat sonra tükendi.
Tanesi 8 dolara satılan naylon ve tayt kumaşı karışımından üretilen maskelerin virüsten korumak için gerekli standartlara sahip olmamasına rağmen bu kadar ilgi görmesi tepki çekti.
Stuff’ın yaptığı habere göre firma, maskelerin virüs bulaşma riskini ortadan kaldırmadığını duyurdu.